Viernes, 06 de marzo de 2026
Trump afirmó que el régimen de Cuba "también va a caer" y pondrá a Marco Rubio en la isla para "ver cómo resulta"

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario norteamericano se refirió a la situación del régimen cubano tras los golpes militares ejecutados durante de su segundo mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes durante una entrevista con una cadena de noticias que el régimen de “Cuba va a caer dentro de poco”.

“Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo (...) Quieren hacer un trato, así que voy a poner a (el secretario de Estado) Marco (Rubio) allí y veremos cómo resulta”, dijo a CNN.

o

El mandatario norteamericano, quien destacó los éxitos militares de su segundo mandato, añadió en el mismo espacio que “Cuba está lista, después de 50 años”.

Desde la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos a principios de enero, la Administración Trump exigió y obtuvo de la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, que Caracas suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba.

Un día antes de su declaración a CNN, Trump había asegurado desde la Casa Blanca que estaba centrado en la reciente ofensiva lanzada contra el régimen Irán, pero que era solo una “cuestión de tiempo” antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar.

o

“Pero lo que está sucediendo en Cuba es increíble y creemos que primero queremos terminar con esto. Pero será solo cuestión de tiempo antes de que ustedes y mucha gente increíble regresen a Cuba. Esperamos que no para quedarse, queremos que vuelvan y no queremos perderlos. No queremos que se los pongamos tan fácil. Que se queden. Pero es probable que algunas personas quieran quedarse. Aman tanto a Cuba, lo oigo todo el tiempo”, dijo.

En cuanto a Venezuela, dijo que el país se ha “estabilizado” desde la captura de Maduro y que Rodríguez “ha colaborado” con Estados Unidos.

“Estamos sacando cientos de millones de barriles de petróleo y los estamos enviando a Houston y a otros lugares donde se refina y les estamos devolviendo mucho más dinero del que han ganado en muchos años”, comentó.

La presión y el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos al régimen de Cuba, que no ha recibido ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afectan a la isla caribeña.

