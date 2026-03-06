NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Mundial 2026

México anuncia desde Jalisco que desplegará casi 100.000 miembros de fuerzas de seguridad para el Mundial, incluidos 20.000 militares

marzo 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Conferencia de prensa diaria de Claudia Sheinbaum - Foto EFE
El operativo fue presentado en la rueda de prensa de Sheinbaum, realizada esta vez en una base militar en Zapopan, suburbio de Guadalajara que alberga uno de los estadios mundialistas.

México anunció este viernes que desplegará casi 100.000 efectivos entre militares, policías y guardias privados para blindar sus tres ciudades sede del Mundial de Fútbol 2026, una de ellas, Guadalajara, golpeada por el crimen organizado.

El anuncio se produce dos semanas después de un operativo federal en el que murió el narcotraficante Nemesio Oseguera alias "El Mencho", líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que provocó bloqueos en carreteras con escenas de violencia en varias partes del país.

El operativo fue presentado en la rueda de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, realizada esta vez en una base militar en Zapopan, suburbio de Guadalajara que alberga uno de los estadios mundialistas y donde se han registrado hechos violentos y localizado fosas clandestinas.

El general Román Villalvazo Barrios, jefe de centro de coordinación del Gobierno mexicano para el Mundial, detalló que en el despliegue participarán 20.000 militares, incluidos guardias nacionales, y 55.000 elementos de las policías, además de miembros de cuerpos privados de seguridad.

"Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99.000 efectivos", precisó, al subrayar que la estrategia es coordinada con Estados Unidos y Canadá.

Con el "Plan Kukulcán", el Gobierno busca prevenir y ocuparse de posibles amenazas durante el mundial y garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan en las sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de sitios turísticos cercanos.

México, cabe resaltar, albergará 13 partidos, incluido el inaugural el 11 junio en el estadio Azteca, en la capital federal.

En el operativo se emplearán además cerca de 2.500 vehículos militares y civiles, 24 aeronaves, sistemas de antidrones y perros para detectar explosivos y sustancias.

Ola de violencia en México

"El Mencho", el narco más buscado y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, tenía como centro de operaciones Jalisco y murió tras ser herido en un operativo militar lanzado en una zona residencial de ese estado el 22 de febrero.

Como venganza, miembros del cartel realizaron bloqueos en carreteras e incendiaron comercios en 20 de los 32 estados del país. Jalisco fue uno de los más afectados junto con el vecino estado de Michoacán, lo que desató alarmas con miras al Mundial de Norteamérica 2026.

Pero Sheinbuam ha reiterado que la seguridad para el mundial está garantizada. De su lado, la FIFA manifestó respaldo y confianza a México como sede mundialista por tercera ocasión en la historia.

La mandataria conversó vía telefónica el 26 de febrero con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre los preparativos, en especial la seguridad.

El jueves, autoridades mexicanas encabezadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunieron con representantes de la FIFA.

"Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional", detalló el funcionario en la red social X.

Alí Jameneí (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo": secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

María Alexandra Gómez, esposa Nahuel Gallo, gendarme argentino exsecuestrado por el régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Caso Nahuel Gallo

"Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué le hicieron; no me he atrevido a preguntarle": duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo en NTN24

Fotos EFE/Archivo
Colombia

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

