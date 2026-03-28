“Es una acción individual que puede transformar colectivamente el planeta”: llega la Hora del Planeta 2026

La iniciativa nació en 2007 en Sídney y hoy suma cerca de 190 países. Este año marca casi dos décadas de una campaña que busca generar conciencia ambiental a escala global.

La jornada se realizará entre las 8:30 p.m. y 9:30 p.m., hora local. El mensaje es claro: “Apaga la luz, enciende el planeta”.

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Desde la organización explican que reducir el consumo eléctrico durante una hora contribuye a disminuir la demanda energética y, con ello, las emisiones contaminantes.

En entrevista con Clic Verde de NTN24, Nicolás Congote, de WWF Colombia, destacó que “es una acción individual que puede transformar colectivamente el planeta”. También señaló que el movimiento ha evolucionado hacia un llamado a la conciencia sobre el consumo y la pérdida de biodiversidad.

Congote enfatizó que la participación es sencilla y al alcance de todos. “El momento es ahora”, dijo, invitando a sumarse desde casa con acciones cotidianas que contribuyan al cuidado del medio ambiente.