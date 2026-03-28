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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Medio Ambiente

“Es una acción individual que puede transformar colectivamente el planeta”: llega la Hora del Planeta 2026

marzo 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Este 28 de marzo se realizará una nueva edición de la Hora del Planeta, una movilización global impulsada por WWF que invita a apagar las luces durante una hora como símbolo de acción frente a la crisis climática.

La iniciativa nació en 2007 en Sídney y hoy suma cerca de 190 países. Este año marca casi dos décadas de una campaña que busca generar conciencia ambiental a escala global.

La jornada se realizará entre las 8:30 p.m. y 9:30 p.m., hora local. El mensaje es claro: “Apaga la luz, enciende el planeta”.

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Desde la organización explican que reducir el consumo eléctrico durante una hora contribuye a disminuir la demanda energética y, con ello, las emisiones contaminantes.

En entrevista con Clic Verde de NTN24, Nicolás Congote, de WWF Colombia, destacó que “es una acción individual que puede transformar colectivamente el planeta”. También señaló que el movimiento ha evolucionado hacia un llamado a la conciencia sobre el consumo y la pérdida de biodiversidad.

Congote enfatizó que la participación es sencilla y al alcance de todos. “El momento es ahora”, dijo, invitando a sumarse desde casa con acciones cotidianas que contribuyan al cuidado del medio ambiente.

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