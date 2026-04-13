Eutanasia para hipopótamos de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles: así será el procedimiento

Este lunes, la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, presentó un Plan de Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo con el que se determinó aplicar la eutanasia a gran parte de esta población de animales.

“Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población de (hipopótamos) para salvar nuestro ecosistema”, explicó en referencia a que el traslado de esta especie a otros países no ha sido exitoso.

Sin embargo, el plan para manejar las condiciones actuales de los hipopótamos se seguirá llevando con la translocación y ahora con la eutanasia.

“La translocación depende de la aceptación de países receptores y del cumplimiento de requisitos internacionales, como los permisos CITES. Colombia ha adelantado gestiones con 7 países, sin obtener respuestas positivas para la reubicación de estos individuos”, expuso el Ministerio de Ambiente en su red social X.

Por su parte, la directora de Bosque del Ministerio de Ambiente, Natalia Ramírez, explicó cómo se llevará a cabo el proceso de la eutanasia, la cual tendrá dos métodos.

Física

Química

El primer paso contará con la captura de los hipopótamos, seguido de la sedación y posteriormente la administración de fármacos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”.

Vélez destacó que este protocolo es “responsable y ético”, al mismo tiempo, prevé que este procedimiento se implementará a aproximadamente 80 individuos de la Haciendo Nápoles, antigua propiedad de Pablo Escobar.

De esa forma, para ejecutar dichas propuestas, la ministra de Ambiente anunció que por primera vez se asignaran recursos de 7.200 millones de pesos colombianos para proceder el plan a partir del segundo semestre de 2026.

Actualmente, en Colombia hay cerca de 200 hipopótamos, según la cartera de Ambiente. Son considerada una especie invasora y desestabilizan los ecosistemas autóctonos.

Sin control, se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030, según el ministerio de Ambiente.

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Los hipopótamos colombianos tienen malformaciones debido a la endogamia, como una registrada en su boca, según Vélez.

Llegaron al país por capricho de Escobar, que en 1980 introdujo cuatro ejemplares en su finca en el Magdalena Medio (centro-norte), convertidos en un zoológico personal repleto de especies exóticas.