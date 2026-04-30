"Hemos pagado el ataque muchas veces de sobra": Donald Trump volvió a referirse a la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump se refirió este jueves a la operación Resolución Absoluta que derivó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

Durante una rueda de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump aseguró que el alto costo de operación que se llevó a cabo en la capital venezolana para capturar a Maduro ha sido pagado con creces.

“Hemos pagado el ataque muchas veces de sobra”, dijo el presidente Donald Trump. “Fue un ataque de menos de un día, en realidad fue de 45 minutos”, añadió.

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El jefe de Estado norteamericano también se refirió al petróleo de Venezuela y aseguró que trabajan como una empresa conjunta con el régimen.

"Nos estamos llevando de maravilla con Venezuela. Estamos trabajando muy de cerca con ellos", indicó.

"Están produciendo más petróleo ahora que en décadas. Están ganando más dinero y nosotros también", agregó. “Somos como una empresa conjunta”, subrayó.

Asimismo, Trump se refirió a la operación en contra del régimen de Irán del pasado 28 de febrero en alianza con Israel y que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

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“Estas bombas cayeron a altas horas de la noche, sin ningún tipo de luna. Yo lo estaba observando, y muy rápidamente se activaron las bombas”, dijo. “Fue un alcance perfecto. Cada una de esas bombas alcanzó sus objetivos.”, reiteró.