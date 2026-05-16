Epidemia de ébola azota a RD Congo y deja decenas de muertos

Un nuevo brote de ébola afecta a la República Democrática del Congo (RDC) dejando al menos 80 muertes, según cifras publicadas este sábado.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia sanitaria de la Unión Africana con sede en Adís Abeba, declararon el viernes un nuevo brote de ébola en el país.

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En ese entonces, el balance indicaba 65 fallecimientos probablemente vinculados al virus.

Hasta el momento "se notificaron 246 casos sospechosos y 80 muertes", según un comunicado del Ministerio de Salud congoleño difundido este sábado de madrugada.

Los análisis de laboratorio concluyeron que se trata de la cepa Bundibugyo del virus.

Para esta variante no existe vacuna ni tampoco "tratamiento específico", advirtió en rueda de prensa el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba.

"Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50%", señaló el ministro.

El último episodio de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, declarado en agosto de 2025 en el centro del país y contenido en diciembre, dejó al menos 34 muertos.

Asimismo, la epidemia más mortífera en República Democrática del Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.

La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida.

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Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

Además, advierten las autoridades, existe un elevado número de casos sospechosos, lo que indica que la epidemia parece propagarse rápidamente.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Uganda informó el viernes de la muerte, a causa del virus, de un congoleño de 59 años el jueves en un hospital de Kampala, la capital.

No obstante, el ministerio subrayó que por ahora no se registró ningún "caso local".