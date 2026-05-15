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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Selección Colombia

Los cinco jugadores mejor cotizados en el mercado de los 55 preconvocados por Néstor Lorenzo para ir al Mundial con la selección Colombia

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Varios futbolistas colombianos gozan de buen presente en sus diferentes equipos lo que los ha valorizado en el mercado y cotizado de cara a futuras ventas.

El director técnico de la selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, publicó el jueves la lista de 55 jugadores que integran la lista de la que saldrán los convocados para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien la lista tuvo algunas sorpresas, tanto en convocatoria como en ausencia, lo cierto es que la ‘tricolor’ tiene varios jugadores en las mejores ligas del mundo y con unos rendimientos superlativos que los han puesto en el radar de los mejores equipos del mundo.

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Según Transfermarkt, la página especializada en los valores de los diferentes futbolistas en el mundo, estos son los cinco jugadores de la selección Colombia más caros del mercado:

Luis Díaz encabeza la lista con una amplia diferencia sobre el segundo, cotizándose en 70 millones de euros y su nivel superlativo en el Bayern Múnich lo hace uno de los mejores futbolistas de la temporada a nivel mundial.

En el segundo lugar aparece el delantero samaria Luis Javier Suárez, quien milita en el Sporting de Portugal. Según el portal mencionado, el samario cuesta 28 millones de euros y gracias a los 35 goles que anotó esta temporada, varios equipos, entre ellos el Newcastle de Inglaterra, están interesados en hacerse con los servicios del colombiano.

El tercero es el lateral antioqueño Daniel Muñoz, quien llegó al partido 100 con el Crystal Palace y el equipo inglés le hizo su respectivo reconocimiento. El colombiano cuesta 27 millones de euros y a sus 29 años todavía es apetecido en el mercado de fichajes.

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En cuarto lugar está Jhon Durán, el delantero colombiano que desde que salió del Aston Villa no ha podido asentarse en ninguno de los equipos a los que ha ido, pero debido al alto valor que pagaron en el Al Nassr por los servicios del colombiano, su valor ronda en los 25 millones de euros. Si bien rescindió su contrato con el Zenit, en Europa hay equipos preguntando por los servicios del artillero.

Y cierra la lista el defensor Jhon Lucumí del Bolognia de Italia, el central está cotizado en 25 millones de euros y gracias a su juventud y buen nivel, está en el radar de equipos como el Barcelona de España o el Bournemouth de Inglaterra.

Se espera la lista definitiva de los que irán al Mundial a representar a la selección Colombia, pero está claro que el jugador colombiano se viene cotizando muy bien en el mercado de fichajes.

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