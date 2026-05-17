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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Familiares de presos políticos

Murió Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero, preso político que murió bajo custodia del régimen de Venezuela

mayo 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Carmen Navas - Foto EFE
Carmen Navas - Foto EFE
El fallecimiento fue confirmado por su el periodista venezolano Rafael Hernández Marcano, en una publicación en sus redes sociales.

Carmen Navas, madre de Víctor Hugo Quero, preso político que murió bajo custodia del régimen de Venezuela, murió a las 7:00 p.m. (hora de Venezuela) de este domingo 17 de mayo a los 82 años.

El fallecimiento fue confirmado por su el periodista venezolano Rafael Hernández Marcano, y otros de sus allegados, por medio de redes sociales.

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"Murió la abuelita mía, mamá de Víctor Quero, la guerrera Carmen Navas. Gracias a Dios al menos en la compañía de sus hijos de la vida, Maryorin Méndez y yo, y su hija Desireé Quero", publicó Hernández.

El periodista agregó una imagen de lo que parece ser una de las manos de Navas para dar a conocer la trágica noticia, sin aportar detalles de las causas del deceso.

NTN24, sin embargo, conoció de fuentes cercanas que Navas había reportado a su entorno una serie de dolencias que había decidido no consultar con un médico, en medio de la angustia siguiendo el rastro de su hijo.

Cabe resaltar que, hasta el momento, se desconoce información sobre los actos fúnebres de Navas.

Su vida terminó en medio de una dolorosa búsqueda

Carmen Navas no paró de exigir la libertad de un hijo que, según el sistema penitenciario del régimen, murió bajo su custodia el 24 de julio de 2025.

Pero esa confusa fecha no es la única sombra tras la muerte de Víctor. El 24 de octubre la defensoría del pueblo informó a Navas que su hijo estaba en el Rodeo I.

Para ese momento, Quero ya tenía unos 90 días enterrado, pero permitieron que su mamá siguiera buscándolo.

En abril, desde el centro carcelario en el que supuestamente estaba Quero, hubo una alerta grave: los presos políticos gritaban para expresar sus temores porque dentro del lugar ya decían que había fallecido.

En ese mismo mes un tribunal también rechazó recibir un recurso de habeas corpus presentado por la familia Quero.

El cinismo continuó hasta dos días antes de revelar la muerte de Quero: el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud de amnistía para el preso político, apresado ilegalmente por presuntos funcionarios de la DGCIM el primero de enero en la plaza Venezuela de Caracas e imputado por los falsos delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.

Según el régimen, Quero Navas murió por una insuficiencia respiratoria producto de un tromboembolismo pulmonar en el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, pero llegó ahí por una hemorragia digestiva y fiebre.

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Fue inhumado tres días después por una supuesta ausencia de familiares, pero su mamá nunca faltó, solamente no le avisaron, y se encontraba exigiendo información que le permitiera corroborar que estos restos eran los del hijo que el régimen le arrebató.

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