Miércoles, 06 de agosto de 2025
¿Es válida la cédula digital para viajar en vuelos nacionales en Colombia?

agosto 6, 2025
Por: Saúl Montes
Cédula digital en Colombia - Fotos AFP y Registraduría Nacional
Cédula digital en Colombia - Fotos AFP y Registraduría Nacional
La Registraduría Nacional de Colombia aclaró cómo es el uso del documento en dicha situación.

Desde finales de 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia implementó la cédula digital, el nuevo documento que identifica a los colombianos.

Se trata de la tarjeta oficial que sirve para identificar a los ciudadanos mayores de 18 años y que sirve para adelantar trámites presenciales y no presenciales.

o

El documento se expide en dos formatos: en físico que corresponde a la cédula de seguridad personalizada en policarbonato, la cual una vez expedida y entregada a su titular, habilita la versión digital.

De acuerdo con la Registraduría, la cédula digital surgió como una alternativa a la cédula amarilla que lleva más de dos décadas de existencia. En su versión física cuenta importantes estándares de seguridad que evitan la adulteración y posible suplantación de la identidad de la persona. Además, permite ingresar a la nueva identificación digital y acceder a trámites no presenciales.

Actualmente, la cédula digital está dirigida a aquellos colombianos que voluntariamente la requieran mediante el trámite de duplicado y a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad y tramiten su cédula de ciudadanía por primera vez.

o

Cabe subrayar que, aunque la implementación de la cédula digital en Colombia se ha ido realizando de manera progresiva, la cédula amarilla con hologramas seguirá siendo válida hasta que exista una normatividad que declare la invalidez de la misma.

Ante la novedad del documento, surgen muchas dudas sobre cómo es su uso en algunos trámites, como por ejemplo, si es válido a la hora de abordar vuelos nacionales.

De acuerdo con la Registraduría, la cédula digital en Colombia sí es válida presentarla al momento de abordar un avión que tenga como destino cualquier territorio nacional, ya sea presentándola desde la app oficial de la Registraduría o llevándola en su formato físico.

En ese contexto, la entidad es enfática y precisa que no son válidas las capturas de pantalla, las imágenes escaneadas, las fotos o copias impresas, ni archivos PDF descargados.

“Recuerda: Es el personal de la aerolínea quien valida tu identidad al abordar, no la Policía. Si no presentas un documento válido, te pueden negar el abordaje”, puntualizó en una publicación en X.

Recientemente, una polémica se gestó en Colombia luego de que un pasajero denunció que no lo dejaron abordar un avión porque supuestamente la aerolínea no había validado dicho documento.

o

En su defensa Jet Smart, compañía involucrada en el hecho, aseguró que el ciudadano quiso abordar la aeronave sin una documentación válida, ya que presentó una foto y no la cédula digital debidamente acreditada por la Registraduría.

“El pasajero no presentó la documentación exigida por las autoridades colombianas. Pretendía viajar con una foto del documento de identidad y no presentó cédula física, ni contraseña válida, ni pasaporte, ni cédula digital u otro documento que habilite ser embarcado”, puntualizó la compañía

