‘El Puma’ José Luis Rodríguez dio su versión de los hechos tras escándalo en aeropuerto en Ecuador

El cantante y autor venezolano ‘El Puma’ José Luis Rodríguez entregó detalles de los hechos que ocurrieron en el aeropuerto en Quito, Ecuador, hace unos días, en los que fue retirado de un vuelo que tenía como destino Miami.

José Luis emitió un comunicado por medio de sus redes sociales, en que dio la versión de la situación por la cual lo bajaron de aeronave por parte de integrantes de la tripulación de American Airlines.

El cantante señaló que en los 60 años que lleva viajando, no se imaginó que le fuera a suceder un tema como estos y menos con esta aerolínea que ha sido una de sus elegidas para transportarse por las “todas las conexiones y vuelos que tiene”.

“El Puma” manifestó que luego de un “show hermoso” en Quito, sin horas de descanso, se dirigió al aeropuerto muy temprano para coger su respectivo vuelo tal como estaba previsto, sin conocer que el bolso que acostumbra a cargar con sus medicinas se convertiría en tema de debate dentro de la aeronave.

“Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Y yo sé que hay muchas personas trasplantadas en el mundo que viajan y que llevan medicinas (…) porque no sabes en el sitio donde vas, vas a encontrar tus medicamentos”, indicó el cantante, quien en el año 2017 fue sometido a un trasplante de pulmón.

Situación por la cual el artista, antes de comprar sus boletos de viaje, le solicita a su asistente que busque un vuelo en el que se pueda ubicar en el segundo o tercer puesto donde pueda poner el botiquín de sus medicamentos “debajo del asiento”.

Una acción que él llevó a cabo como habitualmente lo hace, pero en esta ocasión fue cuestionado por el jefe de cabina de los asistentes de vuelo, quien le dijo que “no puede estar abajo, que no puede permanecer ahí”. Ante ello, le respondió: “Hermano, es que es preciso esto porque tengo medicinas ahí”. Me pasa cualquier cosa, subir de presión, bajar de presión’”.

A pesar de eso, él atendió el llamado y le pasó el bolso al jefe de la cabina para que lo pusiera en la parte superior de la cabina; pensó que con eso todo estaría resuelto, pero las cosas no quedaron allí. Él hizo el comentario de “pendeja”, palabra que fue escuchada por un asistente, quien fue y le comentó al chico que inicialmente le había hecho el llamado al cantante, el cual se regresa y le dice: “Voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión”.

VEA TAMBIÉN Dua Lipa se puso en ‘modo Navidad’ durante su concierto en Perú y se especulan varias opciones de la canción sorpresa para Colombia o

Intento hablar con el capitán, explicarle la situación, pero la reacción de este fue: “No, no me diga nada a mí. Ellos son los que resuelven todo, todo el poder lo tienen ellos”, expresó El Puma.

“Tres veces le pedí disculpas, tres. Me humillé, les dije: ‘Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto. Estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien, me van a hacer un daño muy fuerte’”, dijo José Luis Rodríguez, quien, a pesar de pedir perdón por lo sucedido, no fue escuchado y lo expulsaron de la aeronave por orden del capitán, quien lanzó un grito en medio de los presentes.

“Me sentí humillado. Me sacaron como un delincuente de un avión de American Airlines”, añadió El Puma, quien espera una disculpa por parte de la aerolínea y que actos como estos no vuelvan a pasar.