NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Péntagono

Secretario de Guerra Hegseth asegura que el Ejército de EE. UU. tiene "nuevas opciones" para perseguir al Cartel de los Soles liderado por Maduro

noviembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Pete Hegseth/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Las declaraciones de Pete Hegseth se dieron enuna entrevista con el medio estadounidense One America News, tras un anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que con la decisión del presidente Donald Trump de designar como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro, el Pentágono tiene ahora un abanico de "nuevas opciones".

Y es que el secretario de Estado, Marco Rubio, cabe resaltar, dijo el domingo que Estados Unidos iba a designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que convierte en delito que cualquier persona en el país proporcione apoyo material al grupo.

o

Las declaraciones de Hegseth se dieron en una entrevista emitida el jueves por el medio estadounidense One America News y, en extractos publicados, fue citado diciendo que la designación "trae un montón de nuevas opciones para Estados Unidos".

Hegseth dijo que Maduro "no es un líder legítimamente elegido de Venezuela", lo que coincide con distintos señalamientos por diversos sectores internacionales, y repitió las acusaciones de que está involucrado en el tráfico de drogas.

Funcionarios estadounidenses han acusado al Cartel de los Soles de trabajar con la banda venezolana Tren de Aragua, que Washington designó anteriormente como una organización criminal transnacional, para enviar narcóticos ilegales a Estados Unidos.

o

La nueva designación entrará en vigor este lunes, de acuerdo con lo anunciado por Estados Unidos, mientras que el Gobierno de Trump continúa afirmando que Maduro dirige el Cartel de los Soles y tiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que contribuya en su captura.

Cuando se le preguntó si la designación significa que Estados Unidos podría atacar los activos de Maduro en Venezuela, Trump dijo en la Casa Blanca que si bien, les "permite hacerlo", no han dicho que vayan "a hacerlo".

Trump también ha aseverado en los últimos días que podría estar abierto a conversaciones con Maduro, luego de que se diera a conocer, semanas atrás, que se había cortado cualquier vínculo de comunicación entre Estados Unidos y el régimen.

La medida se conoce en medio de un enorme despliegue militar en la región, que incluye el mayor portaviones de la Armada estadounidense, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

Las fuerzas estadounidenses de la región, entretanto, han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos de la droga en el Caribe y el Pacífico, que han cobrado la vida de al menos a 83 personas, presuntamente narcotraficantes, según Washington.

o

Grupos de derechos humanos, mientras tanto, han condenado el accionar, calificándolo de ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.

Temas relacionados:

Péntagono

Cartel de Los Soles

Pete Hegseth

Régimen de Maduro

Gobierno de Donald Trump

Marco Rubio

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Padrino López - EFE
Régimen de Maduro

Ministro de Defensa del régimen de Maduro dice que militares no permitirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos en Venezuela

Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

TPS para venezolanos | Foto AFP News
TPS

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vladimir Padrino López - EFE
Régimen de Maduro

Ministro de Defensa del régimen de Maduro dice que militares no permitirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos en Venezuela

Cohetes | Foto Canva
Colombia

La NASA y SpaceX ponen sus ojos en Colombia: así será el concurso de cohetes en Antioquia

Presos políticos bajo el régimen de | Fotos EFE
Presos políticos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Régimen de Maduro no firmó la declaración en la cumbre de la Celac-UE

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol con Pisa -Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol: el centrocampista fue protagonista en el empate de Pisa ante el Milán

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro excarcela a Noel Álvarez tras graves denuncias de salud

TPS para venezolanos | Foto AFP News
TPS

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre