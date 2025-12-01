NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Narcolancha

Jorge Rodríguez dice haberse reunido con familiares de lancheros asesinados en el Caribe pero resguarda su identidad por "amenazas"

diciembre 1, 2025
Por: Maryorin Méndez
Jorge Rodríguez - AFP
Rodríguez anunció que será instalada una comisión que investigue estos hechos que califica como un "crimen".

El presidente de la Asamblea Nacional absolutamente controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, dijo este domingo que se había reunido con familiares de los lancheros atacados por Estados Unidos en su operativo contra el narcotráfico.

Aunque la administración Trump asegura de que se trataba de narcotraficantes, el sostiene que las víctimas son humildes pescadores, pero ninguno de los dos presenta pruebas.

Nicolás Maduro asegura que se trata de crímenes de lesa humanidad por los que deberá responder Estados Unidos.

Rodríguez ofreció una rueda de prensa el domingo, tras haberse reunido con familiares de los lancheros, pero ocultó su identidad pues asegura que han recibido amenazas "de sectores y personas que no les conviene la realidad de estos hechos sea conocida".

Anunció que el parlamento abrirá una investigación desde este lunes para determinar responsabilidades y la realidad de estos hechos.

"Vamos a llevar mañana a la Asamblea Nacional la propuesta de la conformación de una comisión especial que investigue, de manera profunda, que investigue en profundidad y atienda a los familiares de los venezolanos asesinados desde el 2 de septiembre, a los efectos de llevar a todos los organismos multilaterales de Naciones Unidas, todos los organismos multilaterales que correspondan, activando también a la Fiscalía General de la República desde esa comisión, para que se diluciden y se establezcan los hechos y las responsabilidades en estos graves hechos ocurridos en los meses de septiembre, octubre y noviembre", recalcó.

Este lunes la Asamblea celebrará una sesión extraordinaria.

