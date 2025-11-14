¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

Los chilenos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente en medio de un posible escenario de segunda vuelta. En el programa La Tarde de NTN24, Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral, explicó cuál es la clave para evitar ese balotaje y permitir que haya un ganador definitivo el próximo domingo.

Silva califica este escenario político como “complejo”, ya que “ninguno de ellos se está acercando ni siquiera al 33%, 35% de apoyo; al menos es lo que informa la última encuesta (...) Con los (recientes) datos disponibles sería difícil ver un candidato ganar en primera vuelta, porque además eso no sucede hace más de 30 años”.

En ese aspecto, Silva confirma que sí habría segunda vuelta y que los posibles candidatos serían “la candidata del Partido Comunista, tiene un 25%, 28% de apoyo, y ella sería quien entraría a la segunda vuelta”.

Sin embargo, la candidata estaría compitiendo contra el candidato José Antonio Kast; según Silva, es un “candidato que lleva su tercer intento en llegar a la presidencia, fue un candidato independiente, formó un partido para fortalecerse hace cuatro años atrás y hoy nuevamente con un partido más institucionalizado llega a presentarse a esta elección presidencial”.

Finalmente, el analista explica las implicaciones del voto obligatorio: “En términos reales, el voto sigue siendo voluntario (...) no hay nadie en elecciones anteriores que esté detenido o haya estado en la cárcel por no ir a votar; en el fondo es una declaración de intenciones; la gente teme pagar estos 100 dólares; en el fondo, la gente se moviliza”, concluyó.