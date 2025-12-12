¿Ha ganado terreno el crimen organizado en América Latina?

El crimen organizado se ha convertido en uno de los grandes problemas de Latinoamérica, llegando a alcanzar niveles alarmantes, según Eduardo Gómez del Campo, consultor internacional en seguridad y crimen organizado.

En entrevista con Tomás Mosciatti para NTN24, el experto en narcotráfico aseguró que las organizaciones criminales no reconocen soberanías y operan transnacionalmente, por lo que argumentó que los Estados deben respetar límites legales que dificultan su respuesta efectiva.

“Cuando tres o más individuos se reúnen para acordar y cometer reiteradamente el mismo ilícito, estamos hablando de violencia organizada, luego entonces los vamos a juzgar como tal. ¡Qué bonito! Ahí está la herramienta”, comentó.