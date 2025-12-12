NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Entrevistas

¿Ha ganado terreno el crimen organizado en América Latina?

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El experto en narcotráfico Eduardo Gómez del Campo analizó en NTN24 la situación en la región.

El crimen organizado se ha convertido en uno de los grandes problemas de Latinoamérica, llegando a alcanzar niveles alarmantes, según Eduardo Gómez del Campo, consultor internacional en seguridad y crimen organizado.

En entrevista con Tomás Mosciatti para NTN24, el experto en narcotráfico aseguró que las organizaciones criminales no reconocen soberanías y operan transnacionalmente, por lo que argumentó que los Estados deben respetar límites legales que dificultan su respuesta efectiva.

“Cuando tres o más individuos se reúnen para acordar y cometer reiteradamente el mismo ilícito, estamos hablando de violencia organizada, luego entonces los vamos a juzgar como tal. ¡Qué bonito! Ahí está la herramienta”, comentó.

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Videos

María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela - Foto: EFE
Corrupción en Venezuela

"Trombosis judicial": Hasta los trámites más ordinarios en Venezuela los decide una persona

Agentes policiales de EE.UU. / Rahmanullah Lakanwal, hombre acusado de disparar contra dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca - Fotos: AFP
Washington

Autor de tiroteo contra guardias nacionales cerca de la Casa Blanca en Washington D.C. será inculpado por asesinato

Banda delictiva en Aragua
Extorsión

'El viejo-viejo', 'Flipper' y 'El menor': Cayó grupo que acosó y extorsionó a más de 30 empresas en Aragua

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay - Foto: EFE
Bielsa

"Soy tóxico, el que se relaciona conmigo, empeora", la confesión de DT sudamericano que clasificó a su selección al Mundial 2026

Buque y despliegue militar de Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

¿Es posible un ataque de Estados Unidos en Venezuela en los próximos días? Esto dijo analista en NTN24

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump confirmó que operativos por tierra contra narcotraficantes comenzarán pronto: "conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos"

Seleccion Colombia Sub-17 | Foto: EFE
Selección Colombia

Las sanciones que la FIFA le impondría a la selección Colombia por su pelea con Francia en el Mundial Sub-17

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump está lanzando la plataforma científica más poderosa jamás construida, según el Departamento de Energía de EE.UU.

Juan Arango, exfutbolista venezolano - Foto: EFE
Juan Arango

Así fue el debut del hijo del exjugador Vinotinto Juan Arango en la primera división en España

Sean Combs | Foto AFP
Diddy Combs

Netflix desafía a “Diddy” Combs: estrena documental pese a las amenazas legales del magnate encarcelado y revelan imágenes exclusivas previas al arresto

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre