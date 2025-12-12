Entrevistas
¿Ha ganado terreno el crimen organizado en América Latina?
El experto en narcotráfico Eduardo Gómez del Campo analizó en NTN24 la situación en la región.
El crimen organizado se ha convertido en uno de los grandes problemas de Latinoamérica, llegando a alcanzar niveles alarmantes, según Eduardo Gómez del Campo, consultor internacional en seguridad y crimen organizado.
En entrevista con Tomás Mosciatti para NTN24, el experto en narcotráfico aseguró que las organizaciones criminales no reconocen soberanías y operan transnacionalmente, por lo que argumentó que los Estados deben respetar límites legales que dificultan su respuesta efectiva.
“Cuando tres o más individuos se reúnen para acordar y cometer reiteradamente el mismo ilícito, estamos hablando de violencia organizada, luego entonces los vamos a juzgar como tal. ¡Qué bonito! Ahí está la herramienta”, comentó.