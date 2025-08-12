NTN24
Petro

Petro afirmó que pensó en impedir la entrada del subsecretario de EE. UU. y tras minuto de silencio por Miguel Uribe dijo que Colombia "lleva decenas de años matándose por venganza"

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. (EFE)
El mandatario pidió un minuto de silencio por Uribe Turbay en medio de una ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dedicó unos minutos este martes a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un magnicidio que se saldó con su muerte el lunes en la madrugada luego de sufrir un atentado el pasado 7 de junio cuando recibió varios disparos por parte de un sicario menor de edad en un parque del barrio Modelia al occidente de Bogotá.

Petro pidió un minuto de silencio por Uribe Turbay en medio de una ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional de Colombia y tuvo algunas palabras relacionadas al asesinato del líder político quien en vida fue uno de sus más duros opositores.

“Debo aclarar que Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, por odio. La palabra odio en Colombia no ha sido solo palabra, sino que ha pasado a la acción desde hace mucho tiempo”, aseveró.

Durante la misma ceremonia Petro pidió una reunión de los cancilleres de países de América Latina pues a su modo de ver han “amenazado a la región”. “Quieren agredir como en Gaza a la patria de Bolívar”, afirmó.

“Ninguna sociedad del mundo puede insultarnos cuando no ha puesto la sangre para quitar el narcotráfico de la historia”, afirmó Petro.

El mandatario reiteró de esa manera su rechazo a la propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de realizar operaciones contra carteles de la droga en Latinoamérica entre los que fue incluido en Cartel de los Soles que para Washington es liderado por Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

El mandatario también indicó que ha pensado en impedir el ingreso a Colombia del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien planea llegar a Bogotá este martes en la noche para participar en los actos fúnebres de Uribe Turbay.

“Lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos. El señor Landau dice que el presidente comunista. He leído a Marx y lo comprendo y lo uso como teoría y me ha servido para que Colombia no caiga en depresión económica. Pero lo que he hecho en la práctica no es más que seguir ciertas enseñanzas de Jesús”, afirmó.

Cabe recordar que en una conversación con Donald Trump Jr., hijo del mandatario estadounidense, en su podcast "Triggered", Christopher Landau confirmó que viajará este martes a la capital colombiana para asistir a las honras fúnebres de Uribe Turbay.

"Viajo a Bogotá para mostrar nuestra intensa preocupación. No se puede tener democracia si básicamente cualquiera que sea de derecha se convierte en sujeto de un intento de asesinato", dijo Landau.

El lunes, horas después de la muerte del senador y precandidato colombiano, Landau envió un sentido mensaje en el que ya hablaba de la "preocupación" del Gobierno Trump sobre la violencia en la región:

"Acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de dos meses tras ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador opositor colombiano Miguel Uribe
ha fallecido a causa de sus heridas", dijo.

Y señaló que, "al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político".

Miguel Uribe Turbay, también precandidato presidencial, murió luego de permanecer hospitalizado en la Fundación Santa Fe por más de dos meses después de sufrir el atentado. El joven político, de 39 años, llevaba a cabo un encuentro con seguidores en un parque público cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

