NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Operación Lanza del Sur

Fuerzas aéreas de EE. UU. confirman en imágenes su apoyo a la Operación Lanza del Sur con demostración de ataque de bombarderos B-52

noviembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Fotos X: @AFSOUTH (Air Forces Southern)
La Operación Lanza del Sur es dirigida por el Comando Sur estadounidense y fue anunciada la semana pasada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Las Fuerzas Aéreas estadounidenses del Sur confirmaron este viernes por medio de un post en su cuenta oficial de la red social X su apoyo a la Operación Lanza del Sur con "demostraciones de ataque" de aviones bombarderos B-52.

"Seguridad a través del poder aéreo: las tripulaciones de B-52 de la Base de la Fuerza Aérea de Minot realizaron una demostración de ataque con bombarderos en el área de responsabilidad del Comando Sur con la ayuda de KC-135 de la Base de la Fuerza Aérea MacDill y cazas conjuntos, el 20 de noviembre", escribieron en el post.

"El apoyo a la Operación Lanza del Sur muestra nuestro compromiso de disuadir las redes de narcotráfico ilícito y defender la patria", agregaron.

La publicación fue acompañada de dos imágenes con un ángulo distinto de un avión en cada una que habrían sido tomadas durante el momento de los ejercicios militares.

Mientras que en la primera foto se aprecia a la aeronave desde una distancia considerable volando sobre lo que parecen ser aguas internacionales, la segunda muestra la cabina desde un ángulo más frontal. Ambas, cabe resaltar, tienen entornos oscuros, aparentemente capturados en horas cerca de la noche.

La divulgación de ambas fotografías se da una semana después de que la Operación Lanza del Sur, dirigida por el Comando Sur estadounidense, fuera anunciada la semana pasada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Esa nueva misión, de acuerdo con lo anunciado por Hegseth, tiene como objetivo defender a Estados Unidos y "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio para proteger a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente".

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tiene aún desplegada una flota militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido al Cartel de los Soles que, asegura, es encabezado por Nicolás Maduro.

El jueves el Comando Sur publicó un video en el que se ve a marines estadounidenses mientras realizan operaciones de vuelo en el Aeropuerto José Aponte de la Torre en Ceiba, Puerto Rico, con aviones F35 y B52.

En medio de la presión de Washington al régimen de Maduro, el mandatario estadounidense abrió la posibilidad de un diálogo con quien es considerado por los Estados Unidos como un líder ilegítimo de Venezuela.

A su vez, Maduro no descarta la opción manifestada por Trump y dice que su régimen está abierto a un diálogo "cara a cara" para tratar los temas que Estados Unidos ha venido denunciando en la región.

