Esta es la palabra del año seleccionada por Oxford y que está vinculada a "lo que significa ser humano en un mundo impulsado por la tecnología"

Este lunes 1 de diciembre, Oxford University Press (OUP) dio a conocer la palabra del año: "Anzuelo de ira" (Rage bait), el término del argot que describe el contenido en línea diseñado para provocar ira y dirigir el tráfico de Internet.

El término fue coronado como la palabra del 2025 a través de una combinación de votación pública, sentimiento y análisis de los "datos léxicos" de OUP.

El presidente de la división de idiomas de OUP, Casper Grathwohl, aseguró que el uso de este tipo de palabras en la actualidad "revela cómo las plataformas digitales están transformando nuestro pensamiento y comportamiento".

"Parece una progresión natural en una conversación continua sobre lo que significa ser humano en un mundo impulsado por la tecnología y los extremos de la cultura en línea", dijo.

En sí, Oxford define la palabra como "contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, generalmente publicado", con el objetivo de aumentar el tráfico en la web.

Dicha palabra superó otras en la contienda como como "cultivo de aura" y "biohack".

Según indicó OUP, más de 30.000 personas en todo el mundo votaron durante tres días por su ganador preferido.

La elección final de la palabra también estuvo respaldada por evidencia de "uso real del lenguaje", luego de que expertos observaron el uso de las palabras preseleccionadas durante todo el año a través de "un corpus de 30 mil millones de palabras de datos lingüísticos globales".

El historial de palabras del año más reciente de Oxford incluye vax, emergencia climática, rizz, modo duende, y selfie, podredumbre cerebral.