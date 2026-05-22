"Que se le conceda la oportunidad a mi papá, quien está delicado de salud, de darle un abrazo a su hijo": conmovedor relato de hermana de Daniel Morón, preso político del régimen venezolano

El coronel Daniel Morón permanece detenido en el Centro Penitenciario de Yare desde octubre de 2024, en medio de un caso vinculado a la estatal petrolera venezolana que involucra a 170 personas, entre militares, trabajadores de PDVSA y civiles sin aparente relación con la empresa.

Su situación adquiere mayor urgencia ante el grave deterioro de salud de su padre, quien después de varios meses no ha podido abrazar a su hijo.

Lenis Morón, hermana del oficial detenido, denunció en La Tarde de NTN24 que a su hermano, quien está detenido desde el 9 de octubre del 2024, “no se le ha hecho ningún juicio, solamente se le hizo una presentación ante los tribunales".

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"Nosotros, como familiares del coronel Daniel Morón, lo que pedimos es celeridad al caso", expresó Lennis Morón, quien agregó: "Que se le conceda la oportunidad a mi papá de darle ese abrazo a su hijo, el coronel Daniel Morón. “Mi papá está delicado de salud, pido humanidad, pido por favor que tengan compasión", agregó.

El caso genera interrogantes sobre la aplicación desigual de medidas. El 16 de abril fueron liberadas 51 personas vinculadas a este mismo expediente, tras revisiones realizadas por un comité parlamentario autorizado por Jorge Arriaza. Sin embargo, más de 100 personas permanecen detenidas, incluidos militares que, según denuncian sus familiares, no han sido considerados en las liberaciones.

"Faltan más de 100 personas en este caso que están detenidas aún. Pedimos por la liberación de los militares a quienes no se les ha tomado en cuenta", señaló Lenis Morón. La familia cuestionó por qué, si todos están vinculados al mismo expediente, algunos obtuvieron libertad y otros continúan privados de libertad sin juicio.

El contexto de este caso se inscribe en las promesas incumplidas del régimen venezolano. Jorge Rodríguez anunció a inicios de semana que 300 presos políticos serían liberados antes del viernes. Sin embargo, según la ONG Foro Penal, solo se habrían ejecutado 38 excarcelaciones desde el 18 de mayo, por lo que 262 personas están en espera del cumplimiento de ese compromiso.

"Un año y siete meses esperando a su hijo, esperando que le den una respuesta", describió Lennis Morón sobre la situación de su padre. "Son personas mayores de edad que a veces no entienden la situación, lo que pasa. Ni siquiera nosotros entendemos por qué ha pasado y ha sucedido todo esto".