"Te admiro, no me he perdido nada": así fue el emotivo encuentro entre Lionel Messi y 'Quico' de 'El Chavo del 8'

Recientemente se dio un emotivo encuentro entre la estrella del fútbol Lionel Messi y el famoso actor Carlos Villagrán.

El acercamiento ocurrió en Miami, Florida (Estados Unidos), lugar en el que el astro argentino recibió la visita de Villagrán.

La reunión entre ambos generó una fuerte repercusión en redes sociales y dejó imágenes que rápidamente fueron tendencia.

En pleno encuentro Villagrán, el artista recordado por interpretar a 'Quico' en 'El Chavo del 8', se mostró fascinado por estar en compañía de Messi.

“Te admiro, estoy honrado con tu presencia, te admiro Te admiro, no me he perdido nada", dijo el actor, visiblemente emocionado, mientras Messi respondía con una sonrisa.

Uno de los momentos que estuvo cargado de humor, fue cuando el actor interrumpió a Messi con la voz de 'Quico': “¡Cállate, todavía no...”, pronunció Villagrán.

Otra de las postales que también dejó el encuentro fue cuando Villagrán pidió tomarse una foto con Messi. En ella quedó plasmada la imagen del actor dando un beso en la mejilla al futbolista.

Al margen de este encuentro y como dato adicional, vale recordar que alguna vez Messi se disfrazó de 'Quico'.

Fue en una celebración privada en el año 2012 que al capitán de la 'albiceleste' se le vio acompañando a su ahora esposa, Antonela Rocuzzo, portando el traje de marinero del reconocido personaje de la serie mexicana.