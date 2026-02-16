NTN24
Regimen chavista

Voces del régimen exponen el interés de Maduro desde su celda en EE. UU. de ser incluido en la ley de amnistía que discute la Asamblea Nacional

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El fiscal del régimen, Tarek William Saab, así como el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, hablaron en video sobre la inclusión del dictador en el proyecto de ley.

En medio de la discusión por la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela, han surgido voces al interior del régimen que exponen el interés de Nicolás Maduro, desde su celda en Estados Unidos, de ser acogido en la misma.

Uno de ellos ha sido el fiscal Tarek William Saab, quien en una entrevista con la agencia AFP dijo que “una ley de amnistía general tiene que beneficiar a todos los factores”, es decir, que incluya excarcelaciones masivas de presos políticos y lleve al gesto de Washington de liberar a Maduro, quien fue detenido en una incursión militar en Caracas el 3 de enero.

o

“Si vamos a hablar de una amnistía, de un perdón absoluto, el ciudadano Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, y la doctora Cilia Flores, diputada y primera dama, tienen que ser liberados de manera incondicional cuando sea la audiencia en marzo”, dijo.

En la misma entrevista, Saab no reconoció a los perseguidos políticos que están privados de la libertad actualmente como presos políticos sino como simples detenidos.

“Yo los llamo presos, yo no le doy un apellido a nada (...) son detenidos por acciones que en su momento están registradas”, comentó.

Según Saab, la ley de amnistía en el país latinoamericano tendría que “cerrar una herida que ha ocasionado momentos muy duros para la sociedad venezolana entera”.

Por otro lado, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, reveló que habría sostenido una llamada telefónica con su padre en la que le habría expresado su intención de acogerse junto con su esposa al proyecto de ley, que extendería el perdón a delitos políticos cometidos desde 1999.

o

“Amnistía no solo para ellos, para nosotros también”, dijo en la supuesta llamada con su hijo el exjefe del régimen venezolano, quien está preso en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York.

El pasado 8 de enero, bajo presiones de Washington, la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de un número importante de presos políticos, un proceso que al día de hoy avanza a cuenta gotas.

A fin de mes, Rodríguez propuso una ley de amnistía, la cual pretende abarcar los 27 años del chavismo. Sin embargo, su aprobación en la Asamblea Nacional se pospuso por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación.

