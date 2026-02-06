Donald Trump confiesa que no suele dormir en los aviones porque prefiere quedarse buscando "misiles y enemigos" desde las ventanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confesó este jueves que no suele dormir durante sus viajes en avión porque prefiere quedarse observando desde las ventanas para estar atento a posibles "misiles y enemigos".

El pronunciamiento de Trump se dio en medio de su intervención durante la edición número 74 del Desayuno Nacional de Oración, o como es su nombre original en inglés, The National Prayer Breakfast, que tuvo lugar en Washington.

En medio del evento anual que reúne a líderes internacionales a nivel mundial, el mandatario estadounidense contó una anécdota sobre un reciente viaje en avión en el que se le ofreció amablemente dormir durante el recorrido, pero él rechazó la propuesta.

"Y entonces me dijeron: 'señor, si lo desea, puede ir a dormir. Es un viaje de 20 horas. Si lo desea, puede ir a dormir'", contó Trump.

"'Tenemos un alojamiento preparado para usted'. Le respondí: No, no necesito dormir. Estoy en un avión ¿Dormir?... Es decir, ¿que yo duerma en el avión? No duermo en los aviones", agregó.

Mientras se reía junto con los asistentes, que escuchaban atentamente su discurso, el presidente republicano precisó la razón por la que no suele tomar siestas mientras viaja en las aeronaves.

"No me gusta dormir en los aviones. Me gusta mirar por la ventana, estar atento a los misiles y a los enemigos, en realidad", expresó Trump.

"Pero me dijeron 'señor, tenemos un lugar preparado para usted y podemos trabajar después de que haya descansado'. Les dije: 'No, vamos ahora mismo'", prosiguió el mandatario.

Para Trump, cabe resaltar, el tema militar siempre ha estado presente en su agenda y se ha caracterizado, entre otras cosas, por exhibir en varias oportunidades la alta capacidad bélica de las fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el jefe de Estado norteamericano ha asegurado a su vez que le gusta mediar en los conflictos internacionales en aras de evitar que lleguen a escalarse de manera negativa.

Asimismo, Trump se ha jactado de haber detenido ocho guerras a nivel global, al tiempo que se ha distinguido por preservar el diálogo con otros presidentes que, incluso, tienen ideales distintos a los suyos.

Trump ha dicho además que esperaba ser el ganador del Premio Nobel de la Paz, que le fue entregado a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado.

El mandatario, no obstante, felicitó a Machado por el galardón y fue después condecorado con el Premio FIFA de la Paz durante el sorteo en diciembre de la Copa Mundial 2026.