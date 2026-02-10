Britney Spears habría vendido todo su catálogo musical por un millonaria acuerdo, según medios de EE. UU.

La reconocida cantante norteamericana Britney Spears sorprendió al mundo de la música al cerrar uno de los acuerdos más grandes e importantes de su carrera.

La 'princesa del pop' vendió los derechos de todo su catálogo musical a la compañía Primary Wave, según han informado medios norteamericanos, entre ellos el reconocido portal de entretenimiento TMZ.

Spears hizo el acuerdo con la editorial musical el pasado 30 de diciembre de 2025, por un monto que se prevé que supere los 200 millones de dólares.

Ni la empresa ni ningún miembro del equipo de Spears, de 44 años, ha confirmado por ahora la transacción.

Pero la cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical que hizo del reconocido cantante canadiense Justin Bieber en 2023.

Bajo tutela durante 13 años, entre 2008 y 2021, Britney Spears reorganiza desde entonces sus asuntos financieros y artísticos, retirándose en gran medida de la escena musical.

La intérprete de éxitos como "Me Against Music" se suma a una lista creciente de artistas que han vendido sus derechos musicales en los últimos años como: Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira y KISS.

Entre los temas que estarían dentro del acuerdo se encontrarían hits musicales como: "Toxic", "Till the World Ends", "I'm a Slave 4 U", "Circus", "Stronger", "Gimme More", "Oops! I Did It Again", "Baby One More Time" y "Lucky".

El mercado está en auge porque permite a los artistas rentabilizar sus catálogos, que constituyen activos interesantes y a largo plazo para inversionistas en la era del streaming.

Los propietarios de los derechos de edición de una canción reciben una retribución económica por cada reproducción, la venta de álbumes o el uso en publicidad y cine.