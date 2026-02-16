NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Eclipse

Así será el eclipse de tipo total que se podrá ver muy pronto en gran parte de América: fechas, horarios y recomendaciones

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
En la madrugada del 3 de marzo, podrá observarse un eclipse total de Luna en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur - Foto EFE
En la madrugada del 3 de marzo, podrá observarse un eclipse total de Luna en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur - Foto EFE
Para ver este esperado fenómeno no hace falta instrumental especializado, solo se necesita que el clima de la región contribuya con cielos despejados.

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026 ofrecerá uno de los espectáculos naturales más esperados por los amantes de la astronomía en todo el mundo: un eclipse total de Luna.

Este impresionante evento celestial, el primero en su tipo este 2026, podrá seguirse a simple vista desde amplias zonas del planeta, según información divulgada por la NASA en su página web.

o

Un eclipse total de Luna se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y el satélite natural durante la fase de Luna llena, proyectando la sombra más oscura del planeta, conocida como umbra, sobre la superficie lunar.

En ese proceso, el satélite adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada intensa, un efecto asociado a la filtración de luz a través de la atmósfera terrestre.

Para observarlo no hace falta instrumental especializado, solo se necesita tener la Luna a la vista y que el clima de la región contribuya con cielos despejados.

Aun así, un entorno oscuro y alejado de luces intensas ayuda a apreciar mejor los cambios que tiene la Luna durante el fenómeno y el uso de binoculares o telescopio puede resaltar detalles durante la fase total.

Lo interesante de un eclipse total de Luna es que ofrece todas las fases posibles en este tipo de eventos.

Primero la Luna entra en la penumbra, la sobra más tenue que la Tierra proyecta en el espacio, oscureciéndose levemente.

Después comienza el ingreso en la umbra, momento en que se nota claramente el avance de una sombra oscura sobre el brillante disco.

Luego, cuando el satélite queda completamente dentro de la umbra, aparece teñido de un tono rojizo, alcanzando un estado conocido como “Luna de Sangre”.

Tras esto, el proceso se invierte al salir de la umbra y, finalmente, al atravesar la penumbra antes de concluir.

Durante el oscurecimiento, el cielo puede mostrar más estrellas y figuras reconocibles. Este 3 de marzo, durante el eclipse, la Luna estará ubicada en la constelación Leo.

o

¿Dónde se podrá ver el eclipse total de Luna el próximo 3 de marzo?

La visibilidad de la totalidad variará según la región. Se verá por la tarde en Asia oriental y Australia.

Durante la noche, avanzará por el Pacífico y en la madrugada, podrá observarse en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

En Asia central y en gran parte de América del Sur el evento será parcial. En cambio, no se podrá ver desde África ni Europa.

Temas relacionados:

Eclipse

Eclipse de Luna

Eclipse de Sol

Astronomía

Nasa

Sistema Solar

Planetas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Medusa | Foto referencia: AFP
Argentina

Majestuosa: grupo de investigadores capta en el Mar Argentino a medusa gigante que mide lo mismo que un bus escolar

SLS y Orión integrados para Artemis II en la plataforma de lanzamiento - Foto AFP
Nasa

NASA aplaza su viaje tripulado a la Luna y anuncia nueva fecha debido a una delicada inconsistencia durante el ensayo más reciente

Espacio | Foto Canva
Elon Musk

Elon Musk muestra la impresionante vista que tienen los astronautas desde el espacio en la nave espacial Dragon

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Freddy Bernal | Foto AFP
Régimen venezolano

Gobernador del régimen venezolano aceptó que le están vendiendo petróleo a Estados Unidos, pero agregó que “aquí estamos gobernando nosotros”

Cantante colombiano, Maluma | Foto: EFE
Maluma

Maluma celebra su cumpleaños número 32 con inesperada sorpresa para sus seguidores

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
FIFA

La Vinotinto conoció los rivales que tendrá en especiales torneos de la FIFA que en 2026 llegan a su segunda edición

Diosdado Cabello y Gustavo Petro. (EFE)
Diosdado Cabello

"Ahora se va a Estados Unidos a decir que es idea de él": Diosdado Cabello carga contra Petro por pactar con Trump propuesta que asegura era de Maduro

Rafael Tudares - AFP
Presos políticos en Venezuela

Arzobispo de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia que hizo la hija de Edmundo González Urrutia por “extorsión”

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

“Fue emboscado por 10 funcionarios sin identificación, fuertemente armados”: hijo de Juan Pablo Guanipa exige fe de vida del dirigente político

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre