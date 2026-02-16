Así será el eclipse de tipo total que se podrá ver muy pronto en gran parte de América: fechas, horarios y recomendaciones

La madrugada del martes 3 de marzo de 2026 ofrecerá uno de los espectáculos naturales más esperados por los amantes de la astronomía en todo el mundo: un eclipse total de Luna.

Este impresionante evento celestial, el primero en su tipo este 2026, podrá seguirse a simple vista desde amplias zonas del planeta, según información divulgada por la NASA en su página web.

Un eclipse total de Luna se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y el satélite natural durante la fase de Luna llena, proyectando la sombra más oscura del planeta, conocida como umbra, sobre la superficie lunar.

En ese proceso, el satélite adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada intensa, un efecto asociado a la filtración de luz a través de la atmósfera terrestre.

Para observarlo no hace falta instrumental especializado, solo se necesita tener la Luna a la vista y que el clima de la región contribuya con cielos despejados.

Aun así, un entorno oscuro y alejado de luces intensas ayuda a apreciar mejor los cambios que tiene la Luna durante el fenómeno y el uso de binoculares o telescopio puede resaltar detalles durante la fase total.

Lo interesante de un eclipse total de Luna es que ofrece todas las fases posibles en este tipo de eventos.

Primero la Luna entra en la penumbra, la sobra más tenue que la Tierra proyecta en el espacio, oscureciéndose levemente.

Después comienza el ingreso en la umbra, momento en que se nota claramente el avance de una sombra oscura sobre el brillante disco.

Luego, cuando el satélite queda completamente dentro de la umbra, aparece teñido de un tono rojizo, alcanzando un estado conocido como “Luna de Sangre”.

Tras esto, el proceso se invierte al salir de la umbra y, finalmente, al atravesar la penumbra antes de concluir.

Durante el oscurecimiento, el cielo puede mostrar más estrellas y figuras reconocibles. Este 3 de marzo, durante el eclipse, la Luna estará ubicada en la constelación Leo.

¿Dónde se podrá ver el eclipse total de Luna el próximo 3 de marzo?

La visibilidad de la totalidad variará según la región. Se verá por la tarde en Asia oriental y Australia.

Durante la noche, avanzará por el Pacífico y en la madrugada, podrá observarse en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

En Asia central y en gran parte de América del Sur el evento será parcial. En cambio, no se podrá ver desde África ni Europa.