NTN24
Jueves, 28 de mayo de 2026
Jueves, 28 de mayo de 2026
Delcy Rodríguez

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Wesley Tabor, exjefe de la oficina de la DEA en Venezuela entre 2010 y 2013, contó en detalle los delitos por los cuales es investigada la nueva cabeza del régimen venezolano.

Las investigaciones en Estados Unidos contra Delcy Rodríguez se remontan a más de una década, según reveló Wesley Tabor, exjefe de la oficina de la DEA en Venezuela entre 2010 y 2013, en entrevista con Club de Prensa de NTN24.

El exagente confirmó que durante su gestión ya existían pesquisas sobre las actividades de quien actualmente es la nueva cabeza del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Ella estaba involucrada en todo de Hezbolá, en Margarita, en lavado de dinero”, declaró Tabor.

o

Las investigaciones, según el exfuncionario, incluían tráfico de drogas, contrabando de oro y blanqueo de dinero.

Según reportes de la agencia AP, la Casa Blanca habría decidido pausar estas investigaciones con el objetivo de no presentar cargos formales contra Rodríguez mientras se desarrolla el plan estadounidense de transición democrática en Venezuela. Esta decisión ha generado controversia entre expertos legales, quienes cuestionan la intervención del Ejecutivo de Donald Trump en asuntos judiciales.

El constitucionalista consultado por NTN24, Rafael Peñalver, advirtió que "cuando tú tienes un caso pendiente como el caso de Maduro, si es cierto de que se ha parado la investigación de Delcy Rodríguez por razones transaccionales o de política exterior, esto pudiera ayudar a la defensa de Maduro".

Tabor también relacionó las investigaciones con un reciente caso que involucra a un agente de la CIA arrestado en Virginia con lingotes de oro valuados en 40 millones de dólares en su residencia.

o

El exagente de la DEA sugiere una posible conexión con el régimen venezolano, dado que Estados Unidos incautó 100 millones de dólares en oro venezolano en marzo y los trasladó precisamente a Virginia.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Investigación

DEA

Donald Trump

Washington

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?", la disyuntiva de Petro | Estas son las cifras de violencia y terrorismo durante su gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas”: analista político sobre las elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV | Foto EFE
Papa León XIV

"Con dolor y preocupación": papa León XIV expresa preocupación por la ola de violencia en Colombia

Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela, llegó a Países Bajos pese a sanciones de la Unión Europea

Mike Bank, jefe de patrulla fronteriza, renunció a su cargo / FOTO: EFE
Patrulla Fronteriza

Renunció el Jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trofeo UEFA Champions League - Foto EFE
Premios

Latinoamérica logra importante distinción en EE. UU. con campaña relacionada con la Champions League que incluyó a estrellas como Puyol, Cafú y Forlán

Papa León XIV | Foto EFE
Papa León XIV

"Con dolor y preocupación": papa León XIV expresa preocupación por la ola de violencia en Colombia

Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Canción de Shakira

Shakira anunció que donará todo lo recaudado de la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' para la educación de niños necesitados

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

Advierten operación en el régimen de Venezuela que serviría a Delcy Rodríguez para quedarse en el poder

Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela, llegó a Países Bajos pese a sanciones de la Unión Europea

Mike Bank, jefe de patrulla fronteriza, renunció a su cargo / FOTO: EFE
Patrulla Fronteriza

Renunció el Jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre