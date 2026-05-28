Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Las investigaciones en Estados Unidos contra Delcy Rodríguez se remontan a más de una década, según reveló Wesley Tabor, exjefe de la oficina de la DEA en Venezuela entre 2010 y 2013, en entrevista con Club de Prensa de NTN24.

El exagente confirmó que durante su gestión ya existían pesquisas sobre las actividades de quien actualmente es la nueva cabeza del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

"Ella estaba involucrada en todo de Hezbolá, en Margarita, en lavado de dinero”, declaró Tabor.

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Las investigaciones, según el exfuncionario, incluían tráfico de drogas, contrabando de oro y blanqueo de dinero.

Según reportes de la agencia AP, la Casa Blanca habría decidido pausar estas investigaciones con el objetivo de no presentar cargos formales contra Rodríguez mientras se desarrolla el plan estadounidense de transición democrática en Venezuela. Esta decisión ha generado controversia entre expertos legales, quienes cuestionan la intervención del Ejecutivo de Donald Trump en asuntos judiciales.

El constitucionalista consultado por NTN24, Rafael Peñalver, advirtió que "cuando tú tienes un caso pendiente como el caso de Maduro, si es cierto de que se ha parado la investigación de Delcy Rodríguez por razones transaccionales o de política exterior, esto pudiera ayudar a la defensa de Maduro".

Tabor también relacionó las investigaciones con un reciente caso que involucra a un agente de la CIA arrestado en Virginia con lingotes de oro valuados en 40 millones de dólares en su residencia.

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El exagente de la DEA sugiere una posible conexión con el régimen venezolano, dado que Estados Unidos incautó 100 millones de dólares en oro venezolano en marzo y los trasladó precisamente a Virginia.