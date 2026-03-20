Silvio Rodríguez recibió fusil de guerra AKM del régimen cubano tras afirmar que está dispuesto a tomar las armas ante una supuesta invasión de EE. UU.

Las fuerzas armadas del régimen cubano obsequiaron el viernes al cantante Silvio Rodríguez, de 79 años, un fusil de guerra AKM y una réplica ceremonial en agradecimiento por una publicación en redes sociales en la que afirmó estar dispuesto a tomar las armas contra cualquier invasión de Estados Unidos.

"Exijo mi AKM si se atreven a enfrentarse a mí. Y ojo, lo digo totalmente en serio", publicó Rodríguez el miércoles, tras una serie de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo se podría "tomar" Cuba y acerca de que podría hacer "lo que quisiera" con la isla caribeña.

VEA TAMBIÉN Preso político cubano abandonó su huelga de hambre de más de un mes contra el régimen tras sufrir un infarto o

Dos días después de su publicación, Rodríguez apareció en la televisión pública junto a los altos mandos militares del régimen de Cuba y el dictador Miguel Díaz-Canel, quien vestía uniforme militar verde.

"En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorgó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM, y un fusil AKM de combate", escribió el régimen en X.

El AKM, sucesor del AK-47 de fabricación soviética, es el fusil reglamentario de las fuerzas armadas del régimen cubano.

Rodríguez, cabe resaltar, recibió un arma funcional y una réplica enmarcada. "La ceremonia ocurrió en el contexto del Día Nacional de la Defensa, y contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel. Fue en respuesta a su noble y revolucionario reclamo, cuando hace unos días escribió: 'Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio'", agregó el régimen en el post.

El cantante ha sido, para muchos, durante varios años un símbolo de la revolución cubana, y alcanzó la fama con el estilo musical de la "nueva trova" de la década de 1960.

Cuba, que atraviesa una crisis económica y un bloqueo petrolero de Estados Unidos —cuyo Gobierno ejerce presión al régimen—, jura resistir cualquier posible intervención del ejército del país norteamericano, muy superior en número.

La televisión estatal del régimen cubano, entretanto, ha estado promoviendo la necesidad de estar preparados militarmente.

El régimen transmite segmentos casi diarios que muestran a civiles adultos de todas las edades y tamaños entrenando junto a las fuerzas armadas como parte de la estrategia de la dictadura llamada "Guerra de todo el pueblo" para desplegar a las masas si fuera necesario.

Díaz-Canel, cabe resaltar, también ha mostrado en repetidas oportunidades muestras de desafío a la administración de Donald Trump.

"Ante el peor escenario posible, Cuba tiene una certeza: cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia impenetrable", escribió el dictador cubano en su cuenta oficial de la red social X.