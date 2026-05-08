El Real Madrid anuncia cuantiosa multa a Tchouameni y Valverde por riña durante un entrenamiento: "han presentado sus disculpas"

El Real Madrid anunció hace minutos la sanción los futbolistas Aurelien Tchouameni y a Federico Valverde tras un altercado en un entrenamiento que dejó a este último necesitando atención hospitalaria.

Se trata de una multa de 500.000 euros (588.000 dólares) para cada uno de los futbolistas.

El club no impuso ninguna sanción deportiva a los dos jugadores, y en un comunicado afirmó que la multa "pone fin así a los procedimientos internos" iniciados contra ellos.

VEA TAMBIÉN A Fede Valverde le habrían puesto puntos en la cara debido a una tremenda pelea con uno de sus compañeros del Real Madrid, según medios o

Valverde se perderá el Clásico del domingo contra el Barcelona debido a la lesión en la cabeza que sufrió durante el altercado, según el club, estará de baja hasta dos semanas.

Tchouameni participó en el entrenamiento del viernes y podría jugar este fin de semana en el Camp Nou, sin embargo, la decisión está en manos del entrenador Álvaro Arbeloa.

En el comunicado, el Real Madrid declaró que ambos jugadores "expresaron su más sincero arrepentimiento por lo sucedido y se disculparon mutuamente" durante la investigación interna del club.

"Han presentado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar cualquier sanción que el club considere apropiada", rezaba un comunicado del club.

Según informaciones procedentes de España, el internacional uruguayo Valverde fue acompañado al hospital situado cerca del complejo de entrenamiento del club en Valdebebas por el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

Los medios informaron de que el jugador necesitaba puntos de sutura para tratar una herida en la cara.

Valverde intentó restarle importancia a la gravedad del altercado con el centrocampista francés.

VEA TAMBIÉN Real Madrid se deja empatar en tiempo de descuento y deja servida la liga de España al Barcelona o

"La tensión de la competición y la frustración provocaron que la situación se agravara", escribió Valverde en las redes sociales, expresando su pesar por la cobertura mediática del incidente.

"Durante la discusión, golpeé accidentalmente una mesa, lo que me provocó un pequeño corte en la frente que requirió una visita rutinaria al hospital", dijo.

"En ningún momento mi compañero de equipo me golpeó, ni yo le golpeé a él", dijo.

Según los informes, los dos jugadores discutieron el miércoles durante el entrenamiento y su discusión continuó el jueves, durante y después de la sesión.

La tensión es máxima en el Real Madrid, ya que el club está a punto de encadenar una segunda temporada consecutiva sin un título importante.