"Espero que él pueda recuperarse prontamente de esa estadía terrible en El Helicoide": Costanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha

Este jueves el régimen venezolano anunció las excarcelaciones de un número importante de presos políticos en el país.

Para hablar sobre este tema, Costanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Costanza empezó aclarando que no tiene conocimiento de si su esposo ha sido puesto en libertad. “Oficialmente no tengo nada. Estoy en ascuas desde hace cuatro horas que escuché las palabras de Jorge Rodríguez”, afirmó.

Expresó que “esperando la confirmación”, pero sabe que “es un proceso largo y confuso”. Sin embargo, “mis hijos y yo tenemos fe de que pronto nos daremos el abrazo con Perkins”, sostuvo.

Sobre la detención de su esposo, Cipriani afirmó que lo detuvieron “por decir la verdad, por defender sus ideales, por tener una posición indeclinable ante lo que él pensaba que estaba mal y por defender sus derechos y los derechos de muchos venezolanos”.

“Por eso sigue preso. Tengo la fe de que hoy podamos recibir la noticia de que Perkins nuevamente podrá decidir cuándo ver el sol, cuándo reír, cuándo leer; porque todo eso se le conculcó”, aseveró.

Y añadió: “Yo esperó que él pueda recuperarse prontamente de esa estadía terrible en El Helicoide (…). Espero que me cumpla la promesa que me hizo el dos de noviembre cuando me dijo: ‘yo de aquí voy a salir’”.

Costanza comentó que Perkins “me prometió y me dijo: ‘voy a salir tranquilo y sereno, y con la dignidad intacta’, yo espero me cumpla esa promesa”.

También reveló que pasó “14 meses y 11 días sin saber de mi marido”. “Las únicas informaciones que tenía era de gente que pasaba por El Helicoide y lo veía de lejos”.

“Yo espero que se den liberaciones y no excarcelaciones” y “quiero creer que mi esposo va a salir con sus derechos devueltos, todo lo que le conculcaron a lo largo de 16 meses y medio”.