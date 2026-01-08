NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Jueves, 08 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Espero que él pueda recuperarse prontamente de esa estadía terrible en El Helicoide": Costanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Costanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, habló sobre la posible liberación del preso político venezolano.

Este jueves el régimen venezolano anunció las excarcelaciones de un número importante de presos políticos en el país.

Para hablar sobre este tema, Costanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Costanza empezó aclarando que no tiene conocimiento de si su esposo ha sido puesto en libertad. “Oficialmente no tengo nada. Estoy en ascuas desde hace cuatro horas que escuché las palabras de Jorge Rodríguez”, afirmó.

Expresó que “esperando la confirmación”, pero sabe que “es un proceso largo y confuso”. Sin embargo, “mis hijos y yo tenemos fe de que pronto nos daremos el abrazo con Perkins”, sostuvo.

Sobre la detención de su esposo, Cipriani afirmó que lo detuvieron “por decir la verdad, por defender sus ideales, por tener una posición indeclinable ante lo que él pensaba que estaba mal y por defender sus derechos y los derechos de muchos venezolanos”.

o

“Por eso sigue preso. Tengo la fe de que hoy podamos recibir la noticia de que Perkins nuevamente podrá decidir cuándo ver el sol, cuándo reír, cuándo leer; porque todo eso se le conculcó”, aseveró.

Y añadió: “Yo esperó que él pueda recuperarse prontamente de esa estadía terrible en El Helicoide (…). Espero que me cumpla la promesa que me hizo el dos de noviembre cuando me dijo: ‘yo de aquí voy a salir’”.

Costanza comentó que Perkins “me prometió y me dijo: ‘voy a salir tranquilo y sereno, y con la dignidad intacta’, yo espero me cumpla esa promesa”.

También reveló que pasó “14 meses y 11 días sin saber de mi marido”. “Las únicas informaciones que tenía era de gente que pasaba por El Helicoide y lo veía de lejos”.

“Yo espero que se den liberaciones y no excarcelaciones” y “quiero creer que mi esposo va a salir con sus derechos devueltos, todo lo que le conculcaron a lo largo de 16 meses y medio”.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Perkins Rocha

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen del dictador Maduro era ilegal por el fraude electoral de 2024": expertos en derecho internacional explican la legalidad de la intervención de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Espero que él pueda recuperarse prontamente de esa estadía terrible en El Helicoide": Costanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsenador español dice cuánto podría tardar plan de EE. UU. en Venezuela y cuestiona postura del presidente Sánchez sobre apoyo a la transición a la democracia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
.
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Nicolás Maduro bajo las autoridades estadounidenses - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“No fue una invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica para extraer a alguien que estaba usurpando los poderes públicos”: Antonio Ledezma

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Gobierno de Colombia confirma que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

Más de Actualidad

Ver más
José Antonio Kast gana elecciones en Chile - Foto EFE
Chile

Chile votó: ¿respaldo al cambio o castigo a la política tradicional?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Adolescentes encontrados muertos
Desaparecidos

Conmoción en San Félix: Localizan muertos a los dos adolescentes que estaban siendo buscados desde el 15D

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Antonio Kast gana elecciones en Chile - Foto EFE
Chile

Chile votó: ¿respaldo al cambio o castigo a la política tradicional?

Gonzalo Lencina (Tolima) y José Enamorado (Junior) - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Tolima por la remontada ante Junior en la gran final de la Liga BetPlay Clausura 2025

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ricardo Montaner, Danny Ocean, Miguel Bosé y Alejandro Sanz | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Ricardo Montaner, Danny Ocean, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y otras celebridades se pronunciaron sobre la captura de Maduro

Adolescentes encontrados muertos
Desaparecidos

Conmoción en San Félix: Localizan muertos a los dos adolescentes que estaban siendo buscados desde el 15D

Vladímir Putin
Rusia

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura en el conflicto

Warner Bros Discovery - Foto EFE
Netflix

Warner Bros Discovery rechaza contraoferta de Paramount y defendió la fusión con Netflix

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre