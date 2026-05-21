Esta capital de Latinoamérica llegó al principal foro urbano del mundo en la ONU como un modelo de la región

Bakú, Azerbaiyán, es el punto de encuentro este año de gobiernos, organismos multilaterales, bancos de desarrollo, sector privado y líderes urbanos que llegaron al Foro Urbano Mundial para discutir uno de los mayores desafíos de las ciudades contemporáneas.

La versión de este año discute cómo ampliar el acceso a vivienda adecuada en medio del crecimiento urbano, el aumento del costo del suelo y la presión sobre los sistemas urbanos.

La edición 2026 del Foro Urbano Mundial, convocada por ONU-Hábitat del 17 al 22 de mayo, tiene como eje "Housing the world: Safe and resilient cities and communities".

En ese escenario, la capital de Colombia, Bogotá presenta "Mi Casa en Bogotá", un modelo público muestra cómo la vivienda puede convertirse en una herramienta de transformación económica y urbana para ciudades del Sur Global.

La propuesta es expuesta por Vanessa Alexandra Velasco Bernal, secretaria distrital del Hábitat y experta en política de vivienda, en el panel "Housing as a driver of economic and social transformation in the Global South".

Se trata de un espacio dedicado a discutir soluciones aplicadas frente a la crisis de vivienda, la desigualdad urbana y los desafíos de implementación de la Nueva Agenda Urbana.

El caso de Bogotá llega al foro con resultados medibles. En los últimos cinco años, la ciudad redujo su déficit habitacional del 10,5 % al 6,3 %.

Entre 2024 y 2026, la estrategia permitió asignar más de 30.000 soluciones de vivienda y llegó con un enfoque que articula subsidios, generación de suelo, revitalización urbana y acceso a sistemas de transporte masivo.

"Una política de vivienda no puede limitarse a entregar unidades habitacionales. También debe abrir acceso a empleo, transporte, servicios y permanencia en la ciudad", dijo Velasco citada en un comunicado de la secretaria distrital del Hábitat.

Además de resultados concretos, Bogotá llega al foro, según Velasco, con "una experiencia que puede aportar a otras ciudades que enfrentan desafíos similares".

El modelo, cabe resaltar, también incorporó un enfoque de acceso femenino a vivienda. En Bogotá, el 62,2 % de las mujeres que accedieron a vivienda propia lo hicieron mediante subsidios.

Solo en 2025 el acceso femenino creció 19 %, mientras que el 52 % de los créditos hipotecarios otorgados en la ciudad fueron asignados a mujeres.

El componente económico será uno de los puntos centrales de la presentación pues, según la información del modelo, la construcción de vivienda activa 34 subsectores y 174 ramas productivas, y ha movilizado 89.769 empleos directos y 33.248 indirectos, dentro de un sector que en 2025 alcanzó 225.150 personas empleadas en construcción.

El modelo también prioriza la ubicación estratégica de vivienda en zonas conectadas con corredores de transporte, servicios urbanos y áreas de revitalización.

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La apuesta, entretanto, busca reducir la segregación territorial y evitar que los hogares de menores ingresos queden excluidos de las zonas donde se concentran las oportunidades de empleo, educación y servicios.