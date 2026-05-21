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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio anunció que el régimen de Cuba aceptó una importante oferta de Estados Unidos

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
Se trata del ofrecimiento de USD 100 millones en ayuda humanitaria hecho semanas atrás por Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el jueves que el régimen de Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero agregó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

Se trata del ofrecimiento de USD 100 millones en ayuda humanitaria hecho semanas atrás por Estados Unidos.

"Dicen que la han aceptado. Veremos si eso significa que" se concretará, dijo Rubio a los periodistas.

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Rubio también se pronunció sobre la reciente acusación contra el dictador Raúl Castro y dijo que el futuro de Cuba pertenece al pueblo cubano “en lo que respecta a su forma de gobierno, la naturaleza de su sistema y demás aspectos”.

“Sin embargo, la amenaza a la seguridad nacional es, al 100%, un asunto en el que nos centraremos, pues concierne directamente a los Estados Unidos”, afirmó.

Estados Unidos ha logrado distribuir seis millones de dólares en ayuda humanitaria desde principios de año en Cuba mediante la Iglesia católica, una condición que despierta fricciones con La Habana.

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