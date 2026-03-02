NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Edmundo González

Equipo de Edmundo González reportó que presenta un percance de salud y tiene que guardar reposo en los próximos días

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Edmundo González, presidente electo de Venezuela (AFP)
El presidente electo de Venezuela, de 76 años, no atenderá compromisos públicos ni concederá entrevistas.

Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela que se encuentra exiliado en España, presenta un percance de salud y tiene que guardar reposo en los próximos días, según informó este lunes su equipo en las redes sociales.

De acuerdo con el reporte, el dirigente político de 76 años “atraviesa una dolencia en la cadera por la que está recibiendo atención médica”.

“Siguiendo indicaciones profesionales, guardará reposo durante los próximos días y no atenderá compromisos públicos ni concederá entrevistas mientras cumple este proceso de recuperación”, puntualizó la Vocería Oficial de Venezuela en X.

Añadió que González se mantiene en contacto permanente con su equipo y atento a los asuntos del país, pero que reanudará plenamente su agenda en cuanto cuente con autorización médica.

Edmundo González, candidato de la oposición que lidera María Corina Machado, venció a Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos, en las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.

En ese entonces, el Consejo Nacional Electoral afín al régimen proclamó a Maduro ganador de los comicios con el 52% de los votos, pero sin publicar el escrutinio detallado.

El resultado no fue reconocido por diferentes países, al tiempo que la oposición comprobó con actas recolectadas que González ganó con el 70% de los sufragios.

Machado no pudo presentarse por haber sido inhabilitada por el régimen chavista. La líder democrática venezolana arrasó en las primarias de la oposición en 2023.

Actualmente, Maduro se encuentra detenido en Estados Unidos junto con su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados durante una operación en Caracas, el 3 de enero.

