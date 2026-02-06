Delegación de Colombia viaja a Quito para entablar negociaciones con el Gobierno de Ecuador tras escalada arancelaria entre ambos países

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que una delegación de alto nivel viaja a Quito para entablar negociaciones con el Gobierno de Ecuador, luego de una escalada arancelaria desatada hace varias semanas.

Según la Cancillería, la delegación está liderada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y tiene como objetivo “abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral” con el país vecino.

Los funcionarios estarán acompañados por funcionarios de nivel viceministerial y directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Minas y Energía, de Justicia y del Derecho, y de Ecopetrol.

“Como resultado del encuentro, se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético”, detalló.

La cancillería añadió que “la delegación colombiana espera ratificar el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional”.

Subrayó que la delegación acudirá a “la reunión con total disposición al diálogo y con la debida apertura para encontrar soluciones concretas a las medidas unilaterales que afectan las relaciones bilaterales de dos países”.

La crisis entre ambos países estalló luego de que el Gobierno ecuatoriano anunció un arancel del 30% a las importaciones procedentes de territorio colombiano, alegando que el país ha cooperado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Tal anuncio conllevó a que Colombia respondiera con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos, así como la suspensión del suministro de electricidad, lo que desató una guerra arancelaria entre ambas naciones latinoamericanas vecinas.