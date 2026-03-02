NTN24
Selección Colombia

Confirman fecha y lugar del partido de despedida de la Selección Colombia con sus hinchas antes del Mundial

marzo 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia - Foto EFE
La Tricolor disputará un partido amistoso en territorio colombiano como despedida antes de afrontar el Mundial de 2026.

A un poco más de cuatro meses del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Colombia se encuentra ultimando detalles para los encuentros preparatorios antes del debut.

En las últimas horas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, confirmó que la selección disputará un partido de despedida en condición de local y lo hará contra un rival competitivo de cara a preparar el Mundial de 2026.

Nosotros, la Federación Colombiana de Fútbol, expresamos toda la solidaridad a México y queremos disputar nuestros dos partidos del Mundial allí, como está establecido”, dijo Jesurún sobre los últimos acontecimientos en cuanto a orden público en el país sede de la cita orbital.

o

A su vez, dio a conocer que la Selección Colombia disputará un encuentro de despedida en Bogotá, el próximo 29 de mayo.

Va a ser en Bogotá el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas”, dijo Jesurún.

Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá y los empresarios del estadio El Campín y no va a sufrir ninguna modificación”, agregó.

Al mismo tiempo, anunció que el día 7 de junio la Tricolor disputará su último encuentro preparatorio antes del Mundial en territorio de Estados Unidos.

o

Cabe recordar que los dirigidos por Néstor Lorenzo disputarán dos encuentros amistosos, ante Croacia y Francia, a finales de marzo.

En ese sentido, serán cuatro los partidos amistosos que disputará la selección Tricolor antes de su debut ante Uzbekistán el 17 de junio.

