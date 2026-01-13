Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: revela tensos momentos y la estrategia de la defensa

NTN24 tuvo acceso en primicia a la transcripción completa de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El documento de 19 páginas confirma que la defensa del procesado basará su estrategia en la 'inmunidad soberana', intentando anular un juicio que lo vincula con el narcoterrorismo y el Tren de Aragua desde 1999.

El texto revela también los tensos momentos en los que Maduro, vestido de preso, intentó denunciar un 'secuestro', siendo interrumpido por el juez, quien le insistió: "¿Es usted Nicolás Maduro Moros?"

A lo que Maduro respondió: "Yo soy Nicolás Maduro Moros".

Además, el expediente expone la situación de Cilia Flores: su defensa solicitó radiografías urgentes ante la sospecha de costillas fracturadas y hematomas tras su captura.

Nuestra periodista Alessandra Martín analizó cada detalle de este documento histórico (video adjunto), el cual compartimos en su totalidad a continuación:

