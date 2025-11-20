Justicia da visto bueno para que expiloto sudamericano de la Fórmula 1 lleve a juicio reclamo por presunta conspiración para arrebatarle título mundial

Un expiloto sudamericano de la Fórmula 1 se encuentra en una batalla legal en reclamo de una supuesta conspiración en su contra para no quedarse con el título mundial de 2008.

Se trata del piloto brasileño Felipe Massa, quien denunció a la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres por el campeonato mundial de 2008.

El juez Robert Jay estimó este jueves que el deportista debe tener derecho a defender en un juicio su tesis de que fue en su día víctima de una conspiración.

Lo que sí descartó Jay es que ese futuro juicio pueda poner en duda el título mundial de pilotos de ese año, que logró el británico Lewis Hamilton, debido a los reglamentos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Fue el primero de los siete títulos mundiales conseguidos por Hamilton, que terminó aquella temporada en la general con apenas un punto de ventaja sobre Massa.

El piloto brasileño estima que se vio perjudicado durante el Gran Premio de Singapur, en la decimoquinta de las 18 citas de aquella temporada de 2008 y que ganó el español Fernando Alonso con un Renault.

Massa asegura que, para favorecer la victoria de Alonso, su escudería ordenó a su segundo piloto, el también brasileño Nelson Piquet Jr., que hiciera chocar su coche deliberadamente contra un muro.

Alonso, que había comenzado apenas en el 15º puesto en la parrilla de salida, acababa de pasar por boxes en el momento del accidente.

La intervención del coche de seguridad le permitió adelantar a los otros pilotos, que tenían que parar en boxes, y terminar ganando la carrera.

Massa acabó ese Gran Premio fuera de la zona de puntuación y Hamilton fue tercero, consiguiendo unos puntos muy valiosos para él en la lucha por el título.

El juez estimó que Felipe Massa puede ir a juicio si desea reclamar a la FIA, a la empresa Formula One Management (FOM) y a su expatrón Bernie Ecclestone 64 millones de libras (72,5 millones de euros o 83,6 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por no haber procedido a una investigación sobre el accidente de Piquet Jr.

Esa suma se calculó mediante una estimación de los salarios y contratos comerciales que un título de campeón del mundo podría haber proporcionado a Massa.

Actualmente, Massa tiene ahora 44 años y corre en competiciones brasileñas de automovilismo.