NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Fórmula 1

Justicia da visto bueno para que expiloto sudamericano de la Fórmula 1 lleve a juicio reclamo por presunta conspiración para arrebatarle título mundial

noviembre 20, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Fórmula 1 en 2008 - Foto: EFE
Fórmula 1 en 2008 - Foto: EFE
El juez aseguró que el deportista debe tener derecho a defender en un juicio su tesis de que fue en su día víctima de una conspiración.

Un expiloto sudamericano de la Fórmula 1 se encuentra en una batalla legal en reclamo de una supuesta conspiración en su contra para no quedarse con el título mundial de 2008.

Se trata del piloto brasileño Felipe Massa, quien denunció a la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres por el campeonato mundial de 2008.

El juez Robert Jay estimó este jueves que el deportista debe tener derecho a defender en un juicio su tesis de que fue en su día víctima de una conspiración.

o

Lo que sí descartó Jay es que ese futuro juicio pueda poner en duda el título mundial de pilotos de ese año, que logró el británico Lewis Hamilton, debido a los reglamentos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Fue el primero de los siete títulos mundiales conseguidos por Hamilton, que terminó aquella temporada en la general con apenas un punto de ventaja sobre Massa.

El piloto brasileño estima que se vio perjudicado durante el Gran Premio de Singapur, en la decimoquinta de las 18 citas de aquella temporada de 2008 y que ganó el español Fernando Alonso con un Renault.

Massa asegura que, para favorecer la victoria de Alonso, su escudería ordenó a su segundo piloto, el también brasileño Nelson Piquet Jr., que hiciera chocar su coche deliberadamente contra un muro.

Alonso, que había comenzado apenas en el 15º puesto en la parrilla de salida, acababa de pasar por boxes en el momento del accidente.

o

La intervención del coche de seguridad le permitió adelantar a los otros pilotos, que tenían que parar en boxes, y terminar ganando la carrera.

Massa acabó ese Gran Premio fuera de la zona de puntuación y Hamilton fue tercero, consiguiendo unos puntos muy valiosos para él en la lucha por el título.

El juez estimó que Felipe Massa puede ir a juicio si desea reclamar a la FIA, a la empresa Formula One Management (FOM) y a su expatrón Bernie Ecclestone 64 millones de libras (72,5 millones de euros o 83,6 millones de dólares) en concepto de daños y perjuicios por no haber procedido a una investigación sobre el accidente de Piquet Jr.

Esa suma se calculó mediante una estimación de los salarios y contratos comerciales que un título de campeón del mundo podría haber proporcionado a Massa.

Actualmente, Massa tiene ahora 44 años y corre en competiciones brasileñas de automovilismo.

Temas relacionados:

Fórmula 1

Automovilismo

Denuncia

Londres

Juez

Juicio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Deportes

Ver más
Dua Lipa estuvo en La Bombonera en Argentina / FOTO: AFP
Dua Lipa

Dua Lipa se robó las miradas en el superclásico del fútbol argentino que terminó con victoria para Boca Juniors

Millonarios sumó su primer refuerzo para 2026 - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios ya piensa en la temporada 2026; el conjunto embajador presentó a su primer refuerzo

Cristiano Ronaldo y Messi | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reabrió la discusión sobre quién es mejor entre él y Messi con una contundente respuesta

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de Venezuela y Colombia / FOTO: EFE
Venezuela

Venezuela y Colombia encabezan la lista de solicitudes de asilo procedentes de América Latina

Luis Arce Catacora y Nicolás Maduro en Miraflores en 2024 - Foto EFE
OEA

"Es una ideología que ha demostrado una y otra vez que solo trae miseria y atraso en América Latina": exembajador ante la OEA sobre la izquierda que gobernó a Bolivia

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Se caen a mentiras, dicen que Nicolás les ofreció que lo dejaran dos años más y se creen su vaina": Diosdado Cabello negó negociación con EE. UU. para salida de Maduro del poder

Planeta a punto de ser engullido (Foto de referencia Canva)
Espacio

Astrónomos revelan número de planetas que podrían ser destruidos debido a su cercanía con estrellas envejecidas y analizaron posibilidades de la Tierra

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa - Foto EFE
Cuba

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Las devastadoras imágenes que deja tornado en ciudad de Brasil - Foto AFP
Brasil

Las devastadoras imágenes que deja el paso del tornado en ciudad de Brasil

Santiago J. Monroy García - Foto Gregorio Díaz
Fotografía

El Colombiano Santiago J. Monroy Gana Reconocimiento Internacional con Foto del Oso Andino

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre