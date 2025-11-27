Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela revocó este martes los permisos de operación a seis aerolíneas internacionales hacia el país.

La medida responde a la cancelación de vuelos que estas compañías implementaron tras las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre parte del espacio aéreo venezolano.

Las aerolíneas afectadas por la revocatoria son Iberia de España, TAP de Portugal, Avianca de Colombia, LATAM de Colombia, Turkish Airlines y Gol de Brasil.

La sanción deja en situación de incertidumbre a miles de venezolanos varados en diversos aeropuertos de América y Europa, así como en el terminal aéreo de Caracas.

Al respecto, Ricardo Delpiano, analista de transporte aéreo y director del medio especializado ‘El Aéreo’, advirtió en NTN24 sobre las consecuencias para los pasajeros.

"Principalmente no son muy buenas noticias para los venezolanos, tanto en Venezuela como en la comunidad residente en el extranjero. Queremos recordar que desde 2016 Venezuela vive una reducción importante en su conectividad que no se ha recuperado", dijo.

El experto alertó sobre la imposibilidad de reubicación inmediata en los escasos vuelos disponibles, que actualmente operan vía Ciudad de Panamá o Colombia.

"Una reducción importante de capacidad implica altos costos en precios monetarios para los pasajes aéreos y ante una alta demanda se espera un alza importante. Ya en 2024 tenemos el ejemplo de la afectación unilateral que hizo Venezuela a la conectividad, que implicó aumentos de 300% en los boletos aéreos", aseveró.

Para los pasajeros varados, el analista recomendó contactar directamente con la aerolínea o con la agencia de viajes, si compró a través de intermediarios, para gestionar reembolsos o reubicaciones.

"Si no es imperativo viajar, quizás lo recomendado es que los pasajeros puedan obtener una devolución de su dinero y esperar un escenario más calmo para concretar su viaje hacia Venezuela", afirmó.