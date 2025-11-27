NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Vuelos cancelados

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Ricardo Delpiano, analista de transporte aéreo y director del medio especializado ‘El Aéreo’, advirtió en NTN24 sobre las consecuencias que deja la decisión del régimen contra aerolíneas.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela revocó este martes los permisos de operación a seis aerolíneas internacionales hacia el país.

La medida responde a la cancelación de vuelos que estas compañías implementaron tras las restricciones impuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre parte del espacio aéreo venezolano.

Las aerolíneas afectadas por la revocatoria son Iberia de España, TAP de Portugal, Avianca de Colombia, LATAM de Colombia, Turkish Airlines y Gol de Brasil.

La sanción deja en situación de incertidumbre a miles de venezolanos varados en diversos aeropuertos de América y Europa, así como en el terminal aéreo de Caracas.

Al respecto, Ricardo Delpiano, analista de transporte aéreo y director del medio especializado ‘El Aéreo’, advirtió en NTN24 sobre las consecuencias para los pasajeros.

"Principalmente no son muy buenas noticias para los venezolanos, tanto en Venezuela como en la comunidad residente en el extranjero. Queremos recordar que desde 2016 Venezuela vive una reducción importante en su conectividad que no se ha recuperado", dijo.

El experto alertó sobre la imposibilidad de reubicación inmediata en los escasos vuelos disponibles, que actualmente operan vía Ciudad de Panamá o Colombia.

o

"Una reducción importante de capacidad implica altos costos en precios monetarios para los pasajes aéreos y ante una alta demanda se espera un alza importante. Ya en 2024 tenemos el ejemplo de la afectación unilateral que hizo Venezuela a la conectividad, que implicó aumentos de 300% en los boletos aéreos", aseveró.

Para los pasajeros varados, el analista recomendó contactar directamente con la aerolínea o con la agencia de viajes, si compró a través de intermediarios, para gestionar reembolsos o reubicaciones.

"Si no es imperativo viajar, quizás lo recomendado es que los pasajeros puedan obtener una devolución de su dinero y esperar un escenario más calmo para concretar su viaje hacia Venezuela", afirmó.

Temas relacionados:

Vuelos cancelados

Suspensión

Aeropuerto de Maiquetía

Despliegue militar de Estados Unidos

Aerolíneas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Negociaciones entre las delegaciones estadounidense y Ucrania en Ginebra - Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Es aberrante cómo el inquilino de la Casa Blanca pretende hacer, del proceso de guerra hacia una paz, un negocio": analista sobre plan de paz entre Ucrania y Rusia propuesto por Trump

Donald Trump y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Casa Blanca

"Dos ‘Goats’": el mensaje de la Casa Blanca junto a video en el que Cristiano Ronaldo camina y ríe mientras habla con Donald Trump

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Posición del cometa 3I_ATLAS (The Sky Live)
Cometa

Falta poco: revelan día en el que el inquietante cometa interestelar 3I/ATLAS estará en su punto más cercano de la Tierra en un siglo

LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James podría comprometer su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto por escándalo de apuestas ilegales en la NBA

Ali Zaki Hage
Terrorismo

La vida nada secreta de Ali Hage, el terrorista más buscado de Panamá detenido en Venezuela

Negociaciones entre las delegaciones estadounidense y Ucrania en Ginebra - Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Es aberrante cómo el inquilino de la Casa Blanca pretende hacer, del proceso de guerra hacia una paz, un negocio": analista sobre plan de paz entre Ucrania y Rusia propuesto por Trump

Donald Trump y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Casa Blanca

"Dos ‘Goats’": el mensaje de la Casa Blanca junto a video en el que Cristiano Ronaldo camina y ríe mientras habla con Donald Trump

Nicolas Maduro, líder del régimen venezonalo / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Dirigente político sobre la posibilidad que Maduro deje el poder en Venezuela: “es prisionero del Cartel de los Soles y ellos no lo van a permitir”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre