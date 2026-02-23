NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Ángel Barajas

De Cúcuta para el mundo: el colombiano Ángel Barajas ganó la medalla de plata en la Copa Mundo de Gimnasia; así fue su impresionante rutina

febrero 23, 2026
Por: Diana Pérez
Ángel Barajas | Foto: EFE
Barajas se metió en la final de la Copa Mundo de Cottbus en Alemania tras conseguir una clasificación de 15.300 puntos, la mejor del torneo.

El deportista colombiano Ángel Barajas nuevamente logra llevar la bandera de su país a un podio, esta vez, tras quedarse con la medalla de plata en la Copa Mundo de Gimnasia que se disputó en Alemania.

Con tan solo 19 años, el cucuteño logró subirse al podio en la final que disputó el domingo 22 de febrero, en donde su espectacular rutina lo puso por delante del ruso Aleksandr Kartsev.

La rutina del colombiano, que duró 47 segundos, en la que demostró una vez más su manera tan sobresaliente en cada agarre, en la firmeza de sus vueltas y en la limpieza de las conexiones que hizo.

Ángel empezó lento, en un vaivén para luego tomar impulso y hacer los respectivos giros y saltos ganándose los aplausos de todos los presentes. Todo terminó con un impresionante giro por los aires y una caída en sentadilla que le aseguraron el equilibrio.

o

Su rutina fue puntuada con un total de 14.666, esto porque su dificultad fue evaluada con 6.400, la ejecución con 8.166 y un bono de +0.1. El joven cafetero se quedo por detrás del japonés Shohei Kawakami con un puntaje de 14.966 y por delante del ruso Aleksandr Kartsev que obtuvo 14.233.

Barajas se metió en la final de la Copa Mundo de Cottbus en Alemania tras conseguir una clasificación de 15.300 puntos, la mejor del torneo. Esta competencia es la apertura al circuito internacional de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) en 2026.

Ángel Barajas también compitió en la prueba de barras paralelas, pero en dicha categoría no pudo meterse a rondas finales.

El joven atleta ya ha demostrado que esta entre los mejores del mundo cuando ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras su excelente participación en la final de gimnasia en barra fija masculino.

