¿Está relacionada la excarcelación de 13 presos políticos con la presión de EE. UU. sobre el régimen de Venezuela?

Cuando faltaban casi dos meses para cumplirse un año del desmantelamiento de toda la Alcaldía de Maracaibo, se confirma que el régimen de Maduro excarceló a 13 presos políticos, entre ellos el exalcalde de la capital zuliana, Rafael Ramírez.

Las excarcelaciones se producen luego que se eligieran nuevas autoridades en el Zulia, en unas elecciones a las que María Corina Machado llamó a la abstención, pero también en momentos de máxima tensión política entre Venezuela y Estados Unidos, que envió sendos equipos marítimos para "combatir" al Cartel de los Soles.

Los excarcelados son Américo De Grazia, Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante , Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenza y Gorka Carnevali. Casa por cárcel Rafael Ramírez, Pedro Guanipa , David Barroso, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maalouf.

Diego Armando Casanova, miembro del Comité por la libertad de presos políticos, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.