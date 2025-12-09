NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Tocuyito - AFP
Tocuyito - AFP
Tocuyito es uno de los penales que Nicolás Maduro ordenó preparar en tiempo récord como cárcel de máxima seguridad, para albergar a los miles de detenidos durante las protestas postelectorales de 2024.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

A unos 176 kilómetros de Caracas (unas cinco horas de viaje), se encuentra la peligrosa cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, el penal donde el régimen de Nicolás Maduro habría trasladado este lunes a varios presos políticos que permanecían arrestados en calabozos de la ciudad capitalina.

o

Sin órdenes judiciales ni las debidas notificaciones a familiares, este accionar se suma a las violaciones de derechos de los detenidos, cuyos parientes ahora deberán sortear los retos económicos y la distancia a la hora de visitarlos.

"Una vez más, las familias quedan sometidas a una profunda incertidumbre, desconociendo las razones del traslado, las condiciones en que se produjo y, en muchos casos, el paradero inmediato de sus familiares. Esta práctica no solo vulnera el derecho de las personas privadas de libertad a mantener comunicación con sus seres queridos y con su defensa legal, sino que también incrementa el riesgo de malos tratos, aislamiento forzado y situaciones que pueden comprometer su salud y su vida", alerta la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Una escena que se vivió nuevamente este 8 de diciembre, cuando varios detenidos con el cabello rapado y usando uniformes amarillos, fueron subidos a un bus y trasladados arbitrariamente.

o

En mayo de 2025 el Instituto Casla denunció la instauración en Venezuela de un "'Estado terrorista', donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y mantener el poder a través del sometimiento", donde El Helicoide, Tocuyito y Tocorón se convirtieron en los centros penitenciarios con mayor número de presos políticas.

Tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 y en medio de las mayores olas represivas ejecutadas por el chavismo, Nicolás Maduro alistó en tiempo récord los penales de Tocuyito en el estado Carabobo y Tocorón en Aragua, como dos cárceles de máxima seguridad para albergar a manifestantes detenidos durante las protestas.

La alarmante cifra de detenciones fue mayor a 2.000, incluyendo más de 200 menores de edad. A la mayoría les imputaron delitos de "terrorismo, incitación al odio y escarnio en la vía pública". Solo el primer día de protestas postelectorales hubo más de 700 arrestos y el régimen habilitó canales entre vecinos para delatar "sospechosos" en lo que se llamó 'Operación Tun Tun'.

En Tocuyito además de las serias violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas, tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas privadas de libertad, también se han registrado los fallecimientos de los presos políticos Oswual González y Jesús Rafael Álvarez, dos de las 25 muertes bajo custodia denunciadas en los últimos 20 años.

o

Innumerables veces los activistas, ONG y familiares han exigido el respeto al Debido Proceso, derecho a las visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos, un clamor que pocas veces ha sido atendido.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Tocuyito

Cárceles

DDHH VENEZUELA

ONG

Régimen de Maduro

Traslado

Alfredo Díaz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Judicial

Ver más
La exjefa de gabinete del Perú, Betsy Chávez - AFP
Perú

Ordenan la captura internacional de la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez

Fuerzas de seguridad en México - AFP
Crimen

Al menos siete personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas durante un ataque a un bar en México

Banda delictiva en Aragua
Extorsión

'El viejo-viejo', 'Flipper' y 'El menor': Cayó grupo que acosó y extorsionó a más de 30 empresas en Aragua

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump y Maduro ya hablaron por teléfono, según The New York Times; esto es lo que se sabe de la llamada

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Rusia

Conversaciones entre Rusia y EE. UU. sobre Ucrania son "constructivas" pero sigue sin haber compromiso, según el Kremlin

Rafael Lacava, colaborador del régimen madurista - Fotos: X
Lacava

Gobernador chavista entrega balones de fútbol a jóvenes venezolanos con la condición de que los reciban firmados por él

El neerlandés Max Verstappen en Las Vegas. (AFP)
Fórmula 1

Vuelco total en la Fórmula 1 tras descalificación de los dos pilotos de McLaren: estas son las cuentas de Verstappen para lograr nuevo título

Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo

Estrella para rato: Linda Caicedo renovó contrato con el Real Madrid por seis años más

ELN - EFE
Secuestrados por el ELN

ELN entregó a cinco soldados que tenía secuestrados desde hace una semana en la frontera entre Colombia y Venezuela

Narcolancha | Foto: AFP
Despliegue militar

EE. UU. confirma que completó su ataque número 20 contra "narcolanchas" tras bombardeo a principios de esta semana en el Caribe y precisó cifra total de muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre