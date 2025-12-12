¿Le aparece publicidad en su celular de temas de los que habla en voz alta? Estudio revela que este fenómeno se amplifica en diciembre

La publicidad que aparece en los dispositivos de los usuarios luego de que estos hablan al respecto en voz alta al respecto, realizan consultas en internet o incluso solo lo imaginan, se amplifica sobre todo en diciembre, cuando aumenta el consumo de diferentes productos o servicios, de acuerdo con una investigación.

El estudio 'Más allá de la ilusión de la elección: Cómo potenciar nuestras decisiones de compra por encima de la IA y los algoritmos', elaborado por Daniel Carles, experto de Broward International University (BIU) Miami explica que la mayoría de las decisiones digitales de los usuarios están moldeadas por sistemas que anticipan sus necesidades incluso antes de que puedan formularlas.

En ese sentido, el algoritmo de los dispositivos no se limita a mostrarles opciones a los usuarios, sino que crea el entorno emocional y cognitivo en el que tomarán la decisión.

Diciembre es el escenario perfecto para que lo anterior ocurra. El cóctel emocional de las festividades vuelve al usuario más impulsivo y es ahí cuando la economía de la atención opera con mayor precisión. Las plataformas lo saben, y por eso despliegan toda su estrategia.

Empresas especializadas como McKinsey muestran que la personalización algorítmica incrementa los ingresos del ecommerce entre un 10% y 15%, llegando al 25% en algunos casos. Epsilon, por su parte, revela que el 80% de los consumidores tiene más probabilidades de comprar cuando una marca personaliza su experiencia.

Salesforce demuestra que los anuncios personalizados triplican el ROI (retorno de la inversión) y Evergage indica que el 92% de los especialistas en marketing ve una mejora contundente en las conversiones gracias a la personalización.

Cada recomendación se convierte entonces es una predicción y cada clic afina ese modelo, de acuerdo con el estudio. Adobe, por ejemplo, señala que el 51% de la Generación Z y los millennials esperan que las marcas anticipen sus necesidades sin preguntar.

El correo electrónico hipersegmentado tampoco es inocente, Experian muestra que los correos hiperpersonalizados generan 6 veces más transacciones que los genéricos.

La investigación de Carles señala un punto clave: "el verdadero peligro no es perder el control, sino creer que todavía lo tenemos". Cuando la experiencia es fluida, personalizada y conveniente, los usuarios dejan de preguntarse quién diseñó esa comodidad. "La ilusión de elección funciona porque parece natural".

Shoshana Zuboff explica en el estudio realizado por Carles que "vivimos en un sistema que convierte nuestra conducta en materia prima para anticipar nuestro siguiente paso con más precisión que nuestra propia memoria".

Los algoritmos cada vez se empeñan en precisar sus estrategias para activar justo ese sistema impulsivo, el que responde a la dopamina del "clic ahora".

Pero hay una salida. Según el estudio, la autonomía se recupera con interrupciones pequeñas pero poderosas, esperar 24 horas antes de comprar, desactivar el 'autoplay' o buscar manualmente en lugar de aceptar recomendaciones e introducir el azar en las elecciones. "Cada pequeña pausa introduce ruido en el algoritmo y recupera parte del control", dice el estudio.

"En diciembre compramos porque celebramos, pero también porque las plataformas reconocen nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. La libertad digital no consiste en evitar la tecnología, sino en aprender a usarla con intención", concluye Carles.