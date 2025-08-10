¿Está tan mal Washington en temas de seguridad y en el combate al crimen?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca asumir el control de Washington D.C. esto, bajo el argumento de que existe un descontrol en el combate al crimen por parte del gobierno de la capital federal.

El mandatario anunció que a través de una conferencia de prensa en la Casa Blanca dará a conocer el plan para recuperar la ciudad, recientemente adelantó que sacará de las calles a las personas sin hogar y les dará alojamiento lejos de la capital estadounidense.

Respecto a quienes cometen delitos, señaló que no tendrán que irse porque los encarcelarán, aseguró que Washington D.C. será más segura y hermosa que nunca.

Guillermo Pacheco Gaitán, director internacional del Security College US, experto en temas de seguridad nacional, se refirió en La Tarde de NTN24 sobre qué tan mal está Washington en materia de seguridad y dijo que pudo haber mejorado, pero no como se esperaba.

“Para los datos que se pueden entender que ha bajado la criminalidad, es decir ha bajado, pero teniendo en cuenta que es la capital de Estados Unidos, los índices de criminalidad están más altos de lo que uno podía esperar”, aseveró.