NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Domingo, 10 de agosto de 2025
Donald Trump

¿Está tan mal Washington en temas de seguridad y en el combate al crimen?

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El presidente Donald Trump busca asumir el control de Washington D.C. porque aseguró que existe un descontrol en el combate al crimen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca asumir el control de Washington D.C. esto, bajo el argumento de que existe un descontrol en el combate al crimen por parte del gobierno de la capital federal.

El mandatario anunció que a través de una conferencia de prensa en la Casa Blanca dará a conocer el plan para recuperar la ciudad, recientemente adelantó que sacará de las calles a las personas sin hogar y les dará alojamiento lejos de la capital estadounidense.

o

Respecto a quienes cometen delitos, señaló que no tendrán que irse porque los encarcelarán, aseguró que Washington D.C. será más segura y hermosa que nunca.

Guillermo Pacheco Gaitán, director internacional del Security College US, experto en temas de seguridad nacional, se refirió en La Tarde de NTN24 sobre qué tan mal está Washington en materia de seguridad y dijo que pudo haber mejorado, pero no como se esperaba.

“Para los datos que se pueden entender que ha bajado la criminalidad, es decir ha bajado, pero teniendo en cuenta que es la capital de Estados Unidos, los índices de criminalidad están más altos de lo que uno podía esperar”, aseveró.

Temas relacionados:

Donald Trump

Washington

Seguridad

Crímenes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Está tan mal Washington en temas de seguridad y en el combate al crimen?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Masacre en los exteriores de una discoteca deja al menos ocho muertos en Ecuador

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Actualidad

Ver más
Agresión en el aeropuerto El Dorado en Bogotá | Fotos: EFE - X: @FernandovichG
Agresión

Indignación por agresión a una mujer en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: la víctima ya se pronunció

Tren chocó un bus en Brasil y lo partió en dos / FOTO: Captura de video
Brasil

Impresionante accidente de tránsito: un tren partió en dos a un bus lleno de pasajeros, así fueron los momentos de pánico

Un hombre sostiene bandera Chile en acceso Los Maitenes, en la mina El Teniente - Foto EFE
Chile

¿Cómo se originan derrumbes de minas como el de la de El Teniente en Chile que se cobró la vida de al menos una víctima?

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Agresión en el aeropuerto El Dorado en Bogotá | Fotos: EFE - X: @FernandovichG
Agresión

Indignación por agresión a una mujer en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: la víctima ya se pronunció

Tren chocó un bus en Brasil y lo partió en dos / FOTO: Captura de video
Brasil

Impresionante accidente de tránsito: un tren partió en dos a un bus lleno de pasajeros, así fueron los momentos de pánico

Un hombre sostiene bandera Chile en acceso Los Maitenes, en la mina El Teniente - Foto EFE
Chile

¿Cómo se originan derrumbes de minas como el de la de El Teniente en Chile que se cobró la vida de al menos una víctima?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Álvaro Uribe

Radican tutela contra condena al expresidente Álvaro Uribe pidiendo que se le otorgue la libertad condicional

Cristiano Ronaldo y Jhon Durán. (EFE)
Jhon Jader Durán

El colombiano Jhon Durán se pronuncia por primera vez sobre Cristiano Ronaldo tras su salida de Arabia Saudita y revela el jugador al que sí "idolatra"

Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma / FOTO: EFE
Fútbol inglés

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra: Crystal Palace conquistó por primera vez la Community Shield venciendo la Liverpool

Eugenio Suárez, beisbolista venezolano - Foto: EFE
Eugenio Suárez

Campeón del Mundo con Francia genera sorpresa al celebrar el regreso del venezolano Eugenio Suárez a los Mariners de la MLB: "Demasiado venezolanizado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano