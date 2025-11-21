NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista exclusiva con NTN24, Nasralla prometió romper relaciones con Venezuela si gana las elecciones del 30 de noviembre.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, intensifica su campaña internacional a solo una semana de las elecciones del 30 de noviembre, liderando las encuestas electorales con una ventaja significativa sobre sus contrincantes.

Durante su visita a Washington D.C., el político de 72 años se reunió con autoridades estadounidenses, representantes de la sociedad civil y compatriotas que ejercerán su derecho al voto desde el extranjero.

En entrevista exclusiva con NTN24, Nasralla confirmó su ventaja en las encuestas: "Estamos liderando las encuestas por una distancia bastante grande, aproximadamente 12 puntos sobre el otro candidato opositor que es el Partido Nacional y bastante lejos, unos 35 puntos arriba de la candidata del gobierno".

El candidato participó en una audiencia del Congreso estadounidense donde demócratas y republicanos coincidieron en la importancia de garantizar elecciones libres y transparentes en Honduras.

“Yo esperaría que después de esta reunión en la que tanto los representantes republicanos como los demócratas que tienen diferencias grandes entre ellos en este momento, coincidan en que lo importante en las elecciones de Honduras es que el país vote de acuerdo a lo que el pueblo quiere y lo que pueblo quiere es democracia”, puntualizó.

La relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos fue tema central de sus declaraciones. Nasralla destacó la dependencia económica del país centroamericano: "El 97% del arroz que comemos en Honduras viene de aquí de Estados Unidos, el 70% del maíz con el que se alimentan las aves y de donde salen los huevos viene de Estados Unidos".

Además, mencionó que las remesas de más de 2 millones de hondureños en Estados Unidos representan "la cuarta parte del dinero que entra al país, 35 millones de dólares al día".

En materia de política exterior, el candidato anunció que romperá relaciones con Venezuela: "No necesitamos realmente tener relaciones con un país donde el presidente no fue electo democráticamente".

Nasralla también se manifestó sobre el narcotráfico, comprometiéndose a colaborar con Estados Unidos: "Esta vez sin tener intereses en el negocio, que es lo que ha pasado en los últimos 20 años que los gobernantes han estado metidos en el negocio".

La contienda electoral enfrenta tres visiones distintas para Honduras. Nasralla compite contra Nasry Asfura del conservador Partido Nacional y Rixi Moncada del oficialista Partido Libertad y Refundación, quien ha prometido continuar las políticas de la actual presidenta Xiomara Castro.

