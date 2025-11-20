NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Régimen

"Uno siente que nadie escucha, por favor, que alguien haga algo": filtran el crudo audio de WhatsApp de una mujer por el cual el régimen venezolano la sentenció a 30 años de prisión

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Marggie Orozco, médica general venezolana / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Marggie Orozco, médica general venezolana / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
La profesional de la salud fue sentenciada a la pena máxima (30 años de prisión) por cuestionar a Maduro.

Recientemente, un tribunal de Venezuela condenó a la pena máxima (30 años de prisión) a una médica que criticó a Maduro en un audio de WhatsApp.

o

Se trata de la profesional de la salud, Marggie Orozco, médica general de 65 años recluida en el penal de Táchira, a quien la juez Luz Dary Moreno la sentenció a tres décadas de cárcel.

Según la información que circula, Moreno declaró a Orozco culpable de los siguientes delitos: “conspiración, traición a la patria e incitación al odio”.

En diferentes redes sociales, usuarios dieron a conocer el mencionado audio en el que la médica venezolana se escucha bastante afectada por la situación del país. “No sé hasta cuándo vamos a seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos, Dios mío”, expresó Orozco vía WhatsApp.

“Ya no hay comida, no hay medicina, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha, por favor, que alguien haga algo”, añadió.

Orozco, según trasciende, fue detenida en agosto del año pasado, en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro.

o

Dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaron ante las autoridades, luego de criticar en el audio al régimen y llamar a "participar en las elecciones del 28 de julio" de 2024.

El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, de la líder política y Premio Nobel de Paz María Corina Machado, detalló que en el audio Orozco se quejaba de la repartición de las bombonas de gas doméstico en la comunidad.

Cabe acotar que Orozco sufrió dos infartos en los últimos dos años. El más reciente en septiembre de 2024, estando ya detenida.

La ilegítima reelección Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron más de 2.400 detenidos. Unos 2.000 fueron excarcelados meses más tarde.

o

Tras esa ola de protestas, Maduro pidió a sus simpatizantes denunciar a los "fascistas" a través una aplicación creada para otorgar bonos y alimentos subsidiados.

Hasta el ‘sol de hoy’ en Venezuela hay al menos 882 presos por motivos políticos, según el recuento más reciente de la ONG Foro Penal.

