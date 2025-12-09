Diosdado Cabello encabezará marcha el mismo día de la entrega del Nobel a Machado: "Tenemos el mejor de los premios: el pueblo"

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, convocó a los chavistas campesinos a marchar en Caracas este miércoles 10 de diciembre, cuando tendrá lugar en Oslo, Noruega, la entrega del Premio Nobel de la Paz para la líder opositora María Corina Machado.

"De Oslo no sabemos nada, no participamos en esa subasta. Revisen la lista de ganadores y encontrarán la respuesta; todo se paga en esta vida. Nosotros tenemos el mejor de los premios: el pueblo. Aquí el 10 de diciembre tenemos una gran marcha de campesinos para recordar la Batalla de Santa Inés", dijo.

El Instituto Nobel de Noruega aseguró que Machado asistirá a la ceremonia en Oslo para recoger el premio ya anunciado en el mes de octubre.

Sin embargo, Machado se mantiene en la clandestinidad y su presencia podría significar una fuga.

Su eventual salida del país siempre ha sido vendida por el chavismo como el abandono a la lucha y a sus seguidores.

Cabello y el chavismo también han minimizado el Nobel.

"Marcha en Caracas para el 10 de diciembre, para conmemorar la batalla de Florentino contra el Diablo; el diablo anda suelto otra vez, pero Florentino, que es nuestro pueblo, está unido y organizado", aseguró en la rueda de prensa del partido cada lunes.

"La única transición es al socialismo; en Venezuela, no hay otra transición y no descansaremos hasta que esté consolidado. Otros países pueden hacer lo que quieran", dijo, respondiendo a rumores del fin de semana sobre el fin del régimen.

Cuando fue consultado por la mediación ofrecida por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió "En Panamá no hay gobierno, ahí se hace lo que diga EEUU, ahí lo que hay es un mamarracho.... Cada quien que resuelva sus problemas internos, nosotros tenemos nuestros métodos".

"Cuatro meses de terrorismo psicológico contra el pueblo, de presión, de mentira, repetición de argumentos sin sustento, noticias falsas y ya es 8 de diciembre; es bueno recordar eso y este pueblo se mantiene de pie, unido. Agradecemos a los pueblos del mundo el apoyo a nuestro país y a nuestra lucha, porque nuestra batalla de hoy puede ser la de cualquier pueblo mañana. Esas amenazas no han podido doblegar la fuerza de nuestro pueblo", enfatizó.

"Humo, humo y humo", insistió al responder a los rumores sobre las actuaciones de Trump contra Maduro.