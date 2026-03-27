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Canal de Panamá

Estados Unidos acusó a China de retener barcos con bandera panameña en sus puertos: "Parecen tener como objetivo castigar a Panamá"

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Barcos en Panamá - AFP
Barcos en Panamá - AFP
En un comunicado, la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos dijo que "estas inspecciones más intensas se llevaron a cabo bajo directrices informales".

El jueves, Estados Unidos acusó a China de retener barcos bajo bandera panameña en sus puertos, tras el reciente dictamen de la Corte Suprema de anular la concesión de dos puertos en el Canal de Panamá a una empresa china.

En un comunicado, la Comisión Federal Marítima de Estados Unidos dijo: "China ha impuesto un incremento drástico en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, muy por encima de los niveles históricos".

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Y añadió: "Estas inspecciones más intensas se llevaron a cabo bajo directrices informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison".

La justicia panameña declaró en enero como inconstitucional el contrato que permitía a Panama Ports Company (PPC), una filial de la empresa hongkonesa Hutchison, gestionar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, desde 1997.

La determinación judicial llegó en medio de fuertes presiones del presidente Donald Trump quien, al asumir el poder por segunda vez, advirtió al gobierno panameño de que no permitiría que infraestructuras claves del Canal de Panamá quedarán bajo el control chino.

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"Dado que los buques de bandera panameña transportan una parte significativa del comercio estadounidense de carga en contenedores, estas acciones podrían acarrear importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo de Estados Unidos", explicó la Comisión Federal Marítima del país norteamericano.

Finalmente, la entidad indicó que está facultada para indagar "si las prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio de Estados Unidos".

Al ser cuestionado sobre las acusaciones, el portavoz de la cancillería china, Lin Jian, dijo que la posición de China está "muy clara".

"Los reiterados e infundados comentarios norteamericanos sólo denotan su plan para hacerse con el canal" de Panamá, dijo el portavoz sin referirse directamente a los hechos.

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