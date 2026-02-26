NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Regimen chavista

Panamá responde al régimen de Venezuela sobre supuesta vulneración de maleta diplomática y alega "imágenes irregulares"

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto de Tocumen, Ciudad de Panamá - AFP
La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá se refirió al caso en un comunicado.

El miércoles, las autoridades de Panamá respondieron al régimen de Venezuela luego de hacerse pública una acusación sobre una supuesta vulneración a una maleta diplomática en el aeropuerto de Tocumen (Ciudad de Panamá), y subrayaron que no cumplía con los requisitos de identificación de este tipo de equipaje.

El régimen chavista, a través del canciller Yván Gil, exigió el martes a Panamá "garantías plenas de no repetición" y el cumplimiento de las "normas que rigen la actividad diplomática y consular" al señalar la violación de la maleta.

Ante eso, la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá se refirió al caso e indicó que se trató de cuatro equipajes de una funcionaria del consulado venezolano que tuvieron que ser inspeccionados al ser detectadas en el escáner unas "imágenes irregulares", aunque no entregó detalles sobre lo hallado.

Al consultar con la Cancillería de Panamá, se determinó que las maletas "no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Convención de Viena" sobre la inviolabilidad del artículo.

Y precisó en un comunicado que los cuatro maletines carecían de "marcado exterior, sellos y componentes de inviolabilidad".

Cabe subrayar que el Gobierno panameño rompió relaciones diplomáticas con Venezuela después de rechazar el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 en las que el hoy capturado Nicolás Maduro se proclamó ganador, aunque ambos países restituyeron los servicios consulares y la conexión aérea un año después.

Durante los 13 años de Maduro en el poder se registraron alrededor de cuatro disputas con Panamá, las cuales conllevaron al rompimiento temporal de las relaciones bilaterales.

El actual presidente panameño, José Raúl Mulino, ha manifestado su apoyo a la líder democrática venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado.

Temas relacionados:

Regimen chavista

Panamá

Relaciones diplomáticas

Aeropuertos

Relaciones bilaterales

