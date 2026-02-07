"Yo no cometí un error, no lo vi completo": Trump se pronuncia sobre polémico video que publicó en el que aparecen los Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se negó a disculparse el viernes por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba a Barack y Michelle Obama como simios.

No obstante, dijo que condenaba esta publicación que según la Casa Blanca fue responsabilidad de un miembro del personal.

El video compartido en la cuenta de Trump en Truth Social el jueves en la noche provocó críticas en todo el espectro político de Estados Unidos. Inicialmente la Casa Blanca calificó las reacciones como "falsa indignación", para luego señalar a un miembro del equipo de esta publicación y borrarla.

"Yo no cometí un error", dijo Trump a bordo del Air Force One el viernes en la noche cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación.

Al ser consultado si condenaba las imágenes racistas del video, Trump respondió: "Por supuesto que sí".

El video trata de conspiraciones sobre la derrota electoral de 2020 del republicano Trump y, al final, se muestra a los Obama con sus caras en cuerpos de monos durante aproximadamente un segundo.

La canción "El león duerme esta noche" suena de fondo cuando aparecen los Obama.

En la publicación se repiten acusaciones falsas de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a robarle las elecciones de 2020 a Trump y entregarle la victoria a Joe Biden, quien era el vicepresidente de Obama en ese momento.

"Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró un funcionario del gobierno.

Trump dijo el viernes que "no vio" todo el video antes de publicarlo.

"Solo vi la primera parte... y no lo vi completo", dijo Trump a periodistas, y agregó que se lo "pasó" a su equipo para publicarlo y que ellos tampoco lo vieron completo.

"Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León", había señalado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Por favor, detengan la falsa indignación e informen hoy sobre algo que realmente importe al público estadounidense", añadió Leavitt.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como "racista".

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de 'me gusta' en la plataforma social del presidente.

La ex vicepresidenta Kamala Harris, criticó a la Casa Blanca en una publicación en X el viernes.

"Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación", escribió la excandidata demócrata que perdió las elecciones presidenciales con el republicano.

"Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree", agregó.