"La liberación de Rafael no borra lo ocurrido": Edmundo González se pronuncia sobre la excarcelación de su yerno

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se pronunció sobre la excarcelación de su yerno, Rafael Tudares, quien durante más de un año estuvo arrestado de manera arbitraria por el régimen de Venezuela.

“Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia”, escribió en su cuenta de X.

Por otro lado, González abogó por la libertad de los cientos de presos políticos de la dictadura chavista, aguantando que “sería un error reducir este hecho a una historia personal”.

“Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad. La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta”, añadió.

Y finalizó diciendo: “La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.

Rafael Tudares fue sometido a un cuestionado proceso penal en el que fue condenado a 30 años en diciembre 2025, por parte de la dictadura chavista, por presuntos delitos de “terrorismo y conspiración”.

Este jueves 22 de enero, su esposa, Mariana González de Tudares, confirmó su excarcelación, asegurando que luego de “380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada”, regresó con su familia esta madrugada.