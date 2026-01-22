NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"La liberación de Rafael no borra lo ocurrido": Edmundo González se pronuncia sobre la excarcelación de su yerno

enero 22, 2026
Por: Saúl Montes
Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
En un mensaje en sus redes sociales, el presidente democrático de Venezuela se refirió a la situación y dijo que “ha sido un año marcado por la incertidumbre”.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se pronunció sobre la excarcelación de su yerno, Rafael Tudares, quien durante más de un año estuvo arrestado de manera arbitraria por el régimen de Venezuela.

“Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia”, escribió en su cuenta de X.

o

Por otro lado, González abogó por la libertad de los cientos de presos políticos de la dictadura chavista, aguantando que “sería un error reducir este hecho a una historia personal”.

“Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad. La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta”, añadió.

o

Y finalizó diciendo: “La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.

Rafael Tudares fue sometido a un cuestionado proceso penal en el que fue condenado a 30 años en diciembre 2025, por parte de la dictadura chavista, por presuntos delitos de “terrorismo y conspiración”.

Este jueves 22 de enero, su esposa, Mariana González de Tudares, confirmó su excarcelación, asegurando que luego de “380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada”, regresó con su familia esta madrugada.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Edmundo González

Régimen de Maduro

Crisis en Venezuela

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Vladímir Putin
Rusia

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura en el conflicto

Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Comando Sur

La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladímir Putin
Rusia

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura en el conflicto

Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Comando Sur

La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump promete una inversión de 100 mil millones de dólares en Venezuela para reconstruir la "deteriorada" industria petrolera y se reúne con jefes petroleros en la Casa Blanca

Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermeras de Barinas.
Excarcelaciones en Venezuela

La enfermera Yanny González, Luis Fernando Junior Sánchez y Diógenes Omar Ángulo recuperan su libertad en Venezuela

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

El régimen venezolano excarceló a ciudadanos estadounidenses, confirmó el Departamento de Estado a NTN24

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Las tenistas Marta Kostyuk y Aryna Sabalenka en Brisbane 2026. (AFP)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka venció en final de prestigioso torneo a tenista ucraniana que en la premiación la ignoró y pronunció duro discurso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre