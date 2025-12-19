Estados Unidos ataca más de 70 objetivos en Siria y Trump advierte que se trata "de una represalia muy seria"

El presidente Donald Trump dijo el viernes que el Ejército estadounidense lanzó una "represalia muy seria" contra el Estado Islámico (EI) en Siria tras un ataque de este grupo que causó la muerte de tres estadounidenses.

"Por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo una represalia muy seria, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables", afirmó Trump en su red Truth Social.

"Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del EI en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se erradica al EI", escribió.

Tras el anuncio Trump, el Pentágono manifestó que atacó más de 70 objetivos en operación contra EI en Siria

Washington afirmó que un pistolero solitario del grupo militante perpetró el ataque del 13 de diciembre en Palmira —que alberga ruinas antiguas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y once controladas por combatientes yihadistas—, que dejó dos soldados y un civil estadounidenses muertos.

En respuesta, Estados Unidos "atacó más de 70 objetivos en múltiples puntos del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería", declaró el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado.

"La operación empleó más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armas conocidos del ISIS", indicó el CENTCOM, utilizando el acrónimo del grupo Estado Islámico.