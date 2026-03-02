"Estados Unidos no está haciendo las tradicionales invasiones con botas en terreno, sino que está haciendo operaciones quirúrgicas": Arturo McFields sobre Operación Furia Épica

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, dijo en El Informativo de NTN24 sobre la Operación Furia Épica contra el régimen iraní, que "Estados Unidos no está haciendo las tradicionales invasiones con botas en el terreno y quedándose ahí en guerras interminables, sino que está haciendo operaciones quirúrgicas".

Para McFields, lo ocurrido recientemente en Irán representa lo que denominó como "un cambio significativo en el tablero geopolítico mundial". "Se decía que con la operación de Estados Unidos lo que iba a suceder era un caos, era una división, eran una serie de horrores, pero, al contrario, estamos viendo suceder lo imposible", expresó.

VEA TAMBIÉN Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana o

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en palabras de McFields, "está logrando lo que la administración Biden, lo que la administración Bush y Obama intentaron. Negociaron, se acercaron, pero siempre fueron engañados por las patrañas del régimen de Irán".

Para el exembajador, todo lo visto recientemente son "cosas que no habíamos visto" y que se han desarrollado de manera que el régimen iraní "no se las esperaba". "Ese tipo de respuesta internacional no se la esperaba", precisó.

"Y en lugar de sumar esfuerzos al estilo de la guerra en Gaza, de condena de Estados Unidos y demás, lo que lograron fue formar una coalición que todo indica que, en lugar de irse haciendo más pequeña, se va a ir haciendo más grande", agregó McFields.

Entretanto, McFields considera que Israel se ha convertido en una potencia "real y contundente" en esa parte del planeta.

VEA TAMBIÉN Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela o

"Generalmente Israel había sido la víctima de los ataques de Irán, había sufrido, había aguantado, pero esta vez Israel es un país que determina resultados, que hace cosas que tal vez Estados Unidos no tiene las capacidades de hacer en el terreno porque no es su zona, pero esa combinación de inteligencia militar con capacidades tecnológicas están logrando hacer cosas pocas veces vista en esa región del planeta", mencionó el exembajador.