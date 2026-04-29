Estados Unidos brindará ayuda de 100 millones de dólares para restaurar la protección de Chernóbil

Durante este miércoles, Estados Unidos manifestó que aportará hasta 100 millones de dólares para la reparación y la recuperación de una cúpula para evitar fugas del desastre nuclear de Chernóbil, en Ucrania, que resultó afectada en un ataque ruso durante el año anterior.

Situación frente a la cual, en marzo, Francia, quien lidera actualmente la presidencia del G7, indicó que las reparaciones tendrían un costo de unos 500 millones de euros, hecho ante el cual pidió a los demás miembros de las principales democracias industrializadas que aporten fondos.

Ante esto, el Departamento de Estado señaló que la administración del presidente Donald Trump trabajará con el Congreso para proporcionar dinero para las reparaciones, "en consonancia con el liderazgo continuo de Estados Unidos en cuestiones de seguridad nuclear y no proliferación".

"Hacemos un llamado a nuestros socios del G7 y europeos a seguir su ejemplo y a realizar compromisos financieros sustanciales para compartir la carga de estas reparaciones esenciales", indicó en un comunicado.

Cabe recordar que la explosión de 1986 en la central de Chernóbil fue el peor desastre nuclear civil de la historia, el cual cambió la percepción global sobre la energía nuclear. Un hecho en el que murieron miles de personas como producto de la radiación tras la explosión nuclear.

Ante esto, en el periodo 2016-2017 se instaló una nueva cubierta exterior de alta tecnología, denominada el Nuevo Confinamiento Seguro y diseñada para sustituir finalmente al sarcófago, que no estaba pensado como una solución permanente.

Pero a mediados de febrero del año 2025, esta enorme estructura metálica exterior fue afectada por un dron ruso en medio de los ataques a Ucrania, hecho que ha llevado a que esta perdiera su capacidad para contener la radiación.